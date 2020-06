Defender-Europe pod ostrzałem – trolli i rosyjskiej propagandy

Na poligonie w Drawsku Pomorskim wznowiono organizowane przez armię USA i Polskę ćwiczenia Defender-Europe 20 Plus. Pełną parą mają ruszyć w piątek, ale jeszcze przed ich ponownym startem stały się celem ataku rosyjskich hakerów. Jak wskazuje cytowany przez „Rzeczpospolitą” oficer Wojska Polskiego, ćwiczenia są nie tylko okazją do sprawdzenia zdolności współpracy polskich i amerykańskich żołnierzy, ale także budowania odporności na ataki w przestrzeni informacyjnej.

Błaszczak: Obecność wojsk USA to wyraz zaufania Obecność wojsk USA w Polsce mimo pandemii to wyraz zaufania, wspólne ćwiczenia to dowód bliskiej współpracy – powiedział minister obrony Mariusz... zobacz więcej

Dziennik w piątek przypomina o włamaniach na polskie strony internetowe: portal niezależna.pl, olsztyn24.com, radioszczecin.pl, epoznan.pl czy witrynę gminy Orzysz.



Rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych Stanisław Żaryn po tych atakach mówił, że „Polska znów stała się celem ataków informacyjnych, zbieżnych z działaniami Kremla wymierzonymi w Zachód, w szczególności w kraje NATO”. Jak wyjaśnił, hakerzy podmienili treści na wspomnianych stronach internetowych, publikując m.in. „spreparowany wywiad amerykańskiego generała”, który dotyczył współpracy wojskowej między Polską a USA.



Zdaniem Żaryna treści opublikowane w czasie ataku hakerskiego „korespondują z długofalowymi działaniami Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce”.

#wieszwiecej Polub nas

Dlaczego ćwiczenia Defender-Europe 20 Plus tak denerwują Kreml? W czwartek, gdy wznowiono manewry, wojsko pod okiem VIP-ów forsowało jezioro Zły Łęg – opisuje „Rzeczpospolita”. Dziennik wskazuje, że „na całego” ćwiczenia ruszą w piątek. Jak podaje MON, weźmie w nich udział blisko 6 tys. Żołnierzy (w tym 2 tys. z Polski), 100 czołgów i ponad 230 wozów bojowych oraz lotnictwo. Łącznie ma to być 2 tys. jednostek sprzętu.



„W trakcie ćwiczenia sprawdzona zostanie zdolność współpracy polskich i amerykańskich żołnierzy w ramach wspólnej operacji bojowej” – podaje polski resort obrony. Jak zaznacza „Rz”, głównym celem jest zwiększenie gotowości do szybkiego rozmieszczenia oddziałów z USA w Europie.