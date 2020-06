Bomba przy plaży miejskiej na Mazurach. Saperzy wyciągnęli panzerfausta

Saperzy podjęli i wywieźli na poligon niewybuch znaleziony w jeziorze koło plaży miejskiej w Orzyszu na Mazurach. Ewakuowani na czas trwania tej akcji mieszkańcy wracają już do domów.

Jak poinformował por. Karol Frankowski z 16. Dywizji Zmechanizowanej, patrol nurków minerów z Gdyni wydobył z dna jeziora Orzysz niewybuch z czasów II wojny światowej, który zostanie zdetonowany na pobliskim poligonie. – Był to niemiecki granatnik przeciwpancerny Panzerfaust kalibru 100 mm – dodał.



Niewybuch leżał w wodzie na głębokości trzech metrów, w pobliżu pomostu przy plaży miejskiej. Na czas akcji ewakuowano około 80 mieszkańców okolicznych budynków przy ul. Leśnej, 1 Maja, Wiklinowej i Ełckiej. Władze miasta zapewniły im tymczasowe schronienie w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.



– Wszystko przebiegło sprawnie i bezpiecznie. Osoby, które były ewakuowane, wracają już do domów – powiedziała nadkom. Anna Szypczyńska z piskiej komendy policji.



To niejedyny niewybuch znaleziony w ostatnich dniach w tym jeziorze. Kilkaset metrów dalej z tzw. Zatoki Wierzbińskiej saperzy wyciągnęli w środę pocisk artyleryjski, na który natrafiono przy remoncie pomostu.

