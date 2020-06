Bomba przy plaży miejskiej na Mazurach. Rusza ewakuacja

Mieszkańcy domów stojących przy kilku ulicach w Orzyszu na Mazurach zostaną ewakuowani na czas usuwania przez saperów niewybuchu. Został on znaleziony w jeziorze przy plaży miejskiej.

Niewybuch to prawdopodobnie pocisk przeciwczołgowy kalibru 120 mm. Został odnaleziony na dnie jeziora Orzysz w pobliżu plaży miejskiej.



W piątek mają go podjąć i wywieźć na pobliski poligon służby saperskie marynarki wojennej z Gdyni. Na czas tej akcji zostanie ewakuowanych około 100 mieszkańców domów stojących przy kilku najbliższych ulicach.



Ewakuowanym wyznaczono miejsce tymczasowego pobytu w stołówce szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wojska Polskiego.



„Uprzejmie prosimy mieszkańców wskazanych ulic o opuszczenie swoich domów do godz. 9.30 oraz zamknięcie wszystkich zewnętrznych drzwi i okien” – podał w komunikacie gminny zespół zarządzania kryzysowego.



Akcja saperów jest zaplanowana w godz. 9.30-11. Wcześniej do mieszkańców terenów wyznaczonych do ewakuacji mają dotrzeć policjanci i strażacy.



„Proszę być spokojnym, wszyscy mieszkańcy zostaną zawiadomieni i ewakuowani” – zapewnił na portalu społecznościowym burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski.

