Łapówki na granicy. CBA zatrzymało byłego funkcjonariusza

Agenci CBA zatrzymali byłego funkcjonariusza Służby Celnej. Mężczyzna brał łapówki w zamian za odprawę poświadczających nieprawdę dokumentów. W śledztwie zarzuty usłyszało już 36 osób.

Jak mówi portalowi tvp.info rzecznik CBA Temistokles Brodowski, zatrzymania dokonali agenci z delegatury Biura w Rzeszowie.



– Są to kolejne czynności w śledztwie dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych przez celników na Podkarpaciu i wyłudzaniu podatku na podstawie dokumentów zwrotu VAT dla podróżnych (Tax Free). Dotychczas w tej sprawie zarzuty usłyszało 36 osób – mówi nam rzecznik.



Według ustaleń CBA najpierw przedsiębiorcy wystawiali deklaracje Tax Free, w których poświadczali nieprawdę co do faktu sprzedaży towarów. Takie fikcyjne dokumenty trafiały do odprawy celnej. Uczestniczący w procederze celnicy potwierdzali rzekomy wywóz towarów poza obszar Unii Europejskiej.



– Ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymany mężczyzna przyjmował łapówki w zamian za odprawę poświadczających nieprawdę dokumentów – dodaje Brodowski. Mężczyzna usłyszał zarzuty w Prokuraturze Krajowej w Rzeszowie. Śledztwo jest w toku. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

