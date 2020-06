Odbicie w sondażach? Zmiana rozkładu sił w II turze

Prezydent Andrzej Duda nieznacznie powiększył przewagę w hipotetycznej drugiej turze wyborów prezydenckich nad kandydatem PO Rafałem Trzaskowskim – wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Jak wyglądałoby starcie prezydenta z innymi kontrkandydatami?

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, potrzebna byłaby II tura. W każdej z możliwych opcji wygrywa Andrzej Duda. Gdyby ubiegającemu się o reelekcję prezydentowi przyszłoby rywalizować w II turze z nowym kandydatem PO, wówczas Rafał Trzaskowski przegrałby wybory – 53 – 47 proc. dla Dudy.



W porównaniu do poprzedniego badania urzędujący prezydent Polski powiększył swoją przewagę nad politykiem PO – wówczas było to 51 do 49 proc.



Jak wynika z badania, większe szanse w II turze miałby były prezenter TVN Szymon Hołownia, który przegrałby 51 do 49 proc. To wynik taki sam, co w poprzednim badaniu.



Minimalną stratę zanotował też szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecny prezydent pokonałby szefa ludowców w stosunku 52 proc. wobec 48 proc. (poprzednio 51 proc. wobec 49 proc.).



Konfrontacja z kandydatem Lewicy Robertem Biedroniem przyniosłaby Andrzejowi Dudzie zwycięstwo 55 proc. do 45 proc. (poprzednio 53 proc. do 47 proc.).

Z kolei w zderzeniu z kandydatem Konfederacji Krzysztofem Bosakiem obecny prezydent zdobyłby 60 proc. głosów, a jego rywal 40 proc. (poprzednio 56 proc. wobec 44 proc.).Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 29 maja do 2 czerwca 2020 r. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1058 osób.