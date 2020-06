10 minut jazdy na rowerze wystarczy, by usunąć z mięśni „złe białko”

Naukowcy z Wydziału Odżywiania, Ćwiczeń i Sportu Uniwersytetu Kopenhaskiego wykazali, że nawet krótka aktywność fizyczna znacznie wspomaga działanie ubikwityny, zwanej też „białkowym pocałunkiem śmierci”.

Uczeni określają ją bardziej prozaicznie, jako „marker śmierci”. Chodzi o to, że białko, które zostanie oznaczone przez ubikwitynę na ogół obumiera. I to jest pożądany efekt, bo w ludzkim organizmie przez cały czas odbywa się proces „przebudowy” – zużyte białka zastępowane są tymi świeżo zsyntetyzowanymi.



Jak usprawnić ten proces? Badacze Uniwersytetu Kopenhaskiego, we współpracy z naukowcami z australijskiego University of Sydney dowiedli, że już 10 minut intensywnej jazdy na rowerze istotnie zwiększa aktywność ubikwityny, przez co zapobiega gromadzeniu się w organizmie uszkodzonych białek i „toruje drogę” nowym białkom. Efektem są zdrowe mięśnie.



O procesie budowania mięśni wiemy bardzo dużo. To podstawa każdego treningu i krótki wykład na ten temat potrafi wygłosić nawet przeciętny trener fitnessu. Do tej pory niewiele jednak było wiadomo na temat tego, w jaki sposób skurcze mięśni i ćwiczenia przyczyniają się do usuwania zużytych białek.

– Teraz mamy pewność, że aktywność fizyczna zwiększa znakowanie ubikwityny na zużytych białkach – wyjaśniła profesor Bente Kiens z katedry Fizjologii Molekularnej na Wydziale Żywienia, Ćwiczeń i Sportu UCPH.Zaś inny uczestnik tego projektu, profesor Jørgen Wojtaszewski, dodał: „Piękno naszego odkrycia polega na tym, że już samo użycie mięśni inicjuje procesy, dzięki którym pozostają one zdrowe i funkcjonalne”.

Artykuł naukowy z wynikami badań został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie „FASEB Journal”, wydawanym przez Federację Amerykańskich Towarzystw Biologii Eksperymentalnej.



Sama ubikwityna została opisana po raz pierwszy przez Gideona Goldsteina w 1975 roku. Za badania przeprowadzone w latach 80. XX wieku, które doprowadziły do odkrycia procesu degradacji białek z udziałem ubikwityny w komórkach organizmu, chemicy: Irwin Rose, Awram Herszko i Aaron Ciechanower w 2004 roku otrzymali Nagrodę Nobla.



W uzasadnieniu tego wyróżnienia można przeczytać, że „wszystkie żywe istoty, zarówno ludzie, zwierzęta, jak i rośliny, są zbudowane z białek. W ostatnich dziesięcioleciach biochemicy wnikliwie badali procesy powstawania różnych białek, natomiast ich rozpad budził o wiele mniejsze zainteresowanie. A przecież gdyby organizm nie potrafił rozkładać zbędnych białek, nie mógłby funkcjonować”.