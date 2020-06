Donald Trump podziękował władzom Iranu. Chodzi o obywatela USA

Prezydent USA Donald Trump podziękował Twitterze władzom Iranu za zwolnienie z więzienia weterana amerykańskiej marynarki wojennej Michaela White'a. Trump podkreślił, że zwolnienie White'a „pokazuje, iż porozumienie jest możliwe”.

Prezydent USA poinformował także, że rozmawiał telefonicznie z White'em po jego przylocie do Zurychu. „Wkrótce będzie on w amerykańskim samolocie i wróci do domu, do Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump na Twitterze.

...to the UNITED STATES! We have now brought more than 40 American hostages and detainees back home since I took office. Thank you to Iran, it shows a deal is possible!