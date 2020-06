Sejm odrzucił wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przeciw głosowało 237 posłów. Za było 213. O odwołanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego wnioskowali politycy Koalicji Obywatelskiej.

– Wotum nieufności to czas na fakty, nie takie przez krzywe zwierciadło hejtu i awanturnictwa politycznego, ale te, które miały miejsce w rzeczywistości - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski w czasie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec niego.



– Po trzech miesiącach wychodzicie na mównicę i dajecie dobre rady. Gratuluję. Zwykle one nie są warte funta kłaków" - odniósł się Szumowski do zarzutów opozycji.



Przytaczając wypowiedzi szefa PO Borysa Budki z początkowej fazy epidemii o tym, „że może brakować miejsc w szpitalach” i „że to droga włoska, przed którą przestrzegamy”, minister stwierdził, że „kiedy wyście się bali, myśmy pracowali”.



Szumowski dodał, że zamiast skupić się na walce z epidemią, która się jeszcze nie skończyła, na obronie miejsc pracy, to „zajmujemy się analizą fałszywych doniesień, pomówień i oszczerstw”.

Minister stwierdził, że jakość wniosku o wotum nieufności jest dla niego wątpliwa. – Ażeby ten wniosek ocenić, to wystarczy spojrzeć na przypisy. Przytoczę, że tam są głównie ulubione tytuły państwa, którzy to pisali: Gazeta Wyborcza, Newsweek, Oko.press, TVN24, znalazłem tam również wątki z portalu Stonogi. Gratuluję – wymieniał.

Szumowski podał m.in. aktualne dane z Włoch - 234 tys. chorych i 33 tys. zgonów, Hiszpania - 240 tys. zakażeń i 27 tys. zgonów. Mówił też, że na zdrowiu Polaków nie oszczędzano, nie zabrakło też miejsc w szpitalach.



Szef resortu zdrowia porównał też liczbę przeprowadzonych testów diagnostycznych, o których brak oskarżali rząd w początkowej fazie epidemii przedstawiciele opozycji. W Polsce przy 25 tys. chorych przeprowadziliśmy blisko milion badań, w Wielkiej Brytanii, Włoszech, czy Holandii na 30 tys. zakażonych - 165 tys, 170 tys testów.



Minister przytaczał też doniesienia o przekształceniu np. lotniska Birmingham w tymczasową kostnicę. Hiszpanie, jak mówił skarżyli się, że nie mogą spalać więcej ciał dziennie.



Szumowski powiedział, że o dramacie deficytu respiratorów dla pacjentów można mówić było za czasów rządów PO, gdy panowała świńska grypa w 2009 roku.