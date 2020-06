Wybory prezydenckie za granicą. MSZ wydał komunikat

W obwodach za granicą głosowanie w wyborach prezydenckich odbędzie się w niedzielę 28 czerwca w godz. 7-21, z wyjątkiem obwodów do głosowania utworzonych w krajach Ameryki Płd. i Ameryki Płn., gdzie odbędzie się ono w sobotę 27 czerwca w godz. 7-21 czasu lokalnego – poinformowało w komunikacie MSZ.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie na niedzielę 28 czerwca; głosowanie odbędzie się w godzinach 7-21. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zostało opublikowane w środę wieczorem w Dzienniku Ustaw.



MSZ podało w czwartek, że we wszystkich obwodach za granicą głosowanie w wyborach prezydenckich odbędzie się w niedzielę 28 czerwca w godz. 7-21, z wyjątkiem obwodów do głosowania utworzonych w krajach Ameryki Płd. i Ameryki Płn., gdzie odbędzie się ono w sobotę 27 czerwca w godz. 7-21 czasu lokalnego.



Resort przypomniał, że jeśli żaden z kandydatów w pierwszej turze wyborów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wówczas odbędzie się druga tura wyborów po 14 dniach – 12 lipca.

„Zatem ewentualne ponowne głosowanie odbyłoby się w obwodach utworzonych za granicą w niedzielę 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00, z wyjątkiem obwodów głosowania utworzonych w krajach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej, gdzie głosowanie odbyłoby się w sobotę 11 lipca 2020 roku w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego” – czytamy w komunikacie resortu dyplomacji.



Ponadto MSZ przypomniało, że obywatele polscy za granicą będą mogli głosować osobiście lub korespondencyjnie, a w niektórych obwodach – jak podkreślił resort – ze względu na sytuację epidemiczną możliwe będzie głosowanie wyłącznie korespondencyjnie lub wyłącznie osobiste.



Numery obwodów do 9 czerwca



MSZ poinformował, że informacja o numerach obwodów do głosowania utworzonych za granicą, sposobie głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych będzie podana do wiadomości publicznej - zgodnie z kalendarzem wyborczym przedstawionym przez marszałek Sejmu – do dnia 9 czerwca 2020 r.



Resort zapewnił w komunikacie, że informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz stronach internetowych polskich placówek zagranicznych.