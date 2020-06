Replika kolumny z rzeźbą Matki Bożej uroczyście ustawiona na praskim rynku [WIDEO]

Replika kolumny z rzeźbą Matki Bożej została uroczyście ustawiona na Rynku Staromiejskim w Pradze. Oryginalna figura została strącona przez tłum w 1918 roku podczas protestów. Po 23 latach pracy czeski rzeźbiarz zakończył dzieło.

Na praskim placu położono fundamenty i ustawiono cokół kolumny, po tym jak w połowie lutego rada miasta wyraziła zgodzę na jej lokalizację. Robotnicy – przy pomocy dźwigu – przetransportowali figurę Matki Bożej na Rynek Staromiejski. Pozostałe części monumentu były już na miejscu. Rzeźba do czwartku była wystawiona na metalowym filarze zaraz obok kościoła Najświętszej Marii Panny przed Tynem.



Jak zauważyły czeskie media, czwartkowa instalacja nieco się opóźniła, ale sama konstrukcja została ukończona wcześniej niż się spodziewano. Według planów, dzieło miało być ukończone we wrześniu tego roku.



Na szczycie 16-metrowej kolumny z piaskowca znajduje się rzeźba Matki Bożej, której głowa otoczona jest złotymi gwiazdami. Kolumna zawiera też postaci czterech aniołów walczących z diabłem, balustradę i kamienne stopnie. Replika powstała bez dofinansowania miasta, a koszt jej instalacji zostanie pokrywy z prywatnych funduszy.

Odłamane fragmenty oryginalnego dzieła należą do Muzeum Narodowego, a przechowywane są w lapidarium.



Pierwotnie kolumna została zbudowana dla upamiętnienia mieszkańców Pragi, którzy uratowali miasto przed szwedzkimi najeźdźcami pod koniec wojny trzydziestoletniej w 1648 r. Oryginalny XVII-wieczny monument został zniszczony przez tłum w 1918 r., ponieważ uważano go za symbol monarchii habsburskiej.



O odtworzeniu dzieła dyskutowano od lat 90. Zwolennicy odbudowy uważali kolumnę za symbol i pamięć o obrońcach Pragi podczas wojny trzydziestoletniej oraz za ważne barokowe dzieło sztuki. Przeciwnicy natomiast mówili, że jest to symbol habsburskiej dominacji i nietolerancyjnej ponownej katolicyzacji kraju.



Ogólne pozwolenie na instalację repliki wydano w 2013 roku. Ówczesny burmistrz Pragi Bohuslav Svoboda uznał, że katolicka statua Maryi zaraz obok protestanckiego pomnika Jana Husa na Rynku Staromiejskim będzie wskazywać wielokulturowy charakter miasta.

