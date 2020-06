Przed konduktem ukląkł szef policji. Uroczystości żałobne George'a Floyda

W Minneapolis trwają uroczystości żałobne zabitego przez policję George'a Floyda. Przed konduktem żałobnym przewożącym trumnę ukląkł szef policji w Minneapolis Medaria Arradondo.

Jest to prywatna ceremonia. Prawnik rodziny Benjamin Crump nazywa ją „apelem do Ameryki i apelem o sprawiedliwość”. Uroczystość uświetnia chór gospel. Z uwagi na epidemię zgromadzeni mają na sobie maseczki.



Kolejne uroczystości żałobne Floyda odbędą się w sobotę w Reaford w Karolinie Północnej, w pobliżu miejsca, gdzie mężczyzna się urodził. Następnie w poniedziałek w Houston, gdzie się wychował. W tym mieście w Teksasie we wtorek odbędzie się jego pogrzeb.



46-letni Floyd zmarł podczas zatrzymania przez policję za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym banknotem 20-dolarowym. Policjant przygniótł go do ziemi i klęczał na jego szyi przez 8 minut i 46 sekund. Na nagraniu wideo z aresztowania słychać, jak Floyd, który był nieuzbrojony, mówił, że nie może oddychać.

Zabicie Floyda wywołało protesty w Ameryce. Fala demonstracji, w większości pokojowych, ale przeradzających się czasem w agresję i akty wandalizmu, ogarnęła wszystkie duże miasta w USA.