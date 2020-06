Madryt zmienił zdanie. Otworzy granice dla turystów dopiero 1 lipca

Rząd Hiszpanii wycofał się w czwartek po południu z porannej deklaracji minister turystyki Reyes Maroto, która ogłosiła, że granice z Francją i Portugalią zostaną otwarte 22 czerwca. Swobodny ruch graniczny z tymi krajami Madryt przywróci dopiero 1 lipca.

W komunikacie przekazanym przez biuro prasowe rządu Hiszpanii wyjaśniono, że 22 czerwca usunięte zostaną jedynie wewnętrzne ograniczenia w przemieszczaniu się na terenie kraju. Restrykcje te zostaną zlikwidowane wraz z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego, który w środę został wydłużony przez Kongres Deputowanych, niższą izbę parlamentu do 21 czerwca.



Biuro prasowe rządu wyjaśniło, że ograniczenia związane z przekraczaniem granic Hiszpanii z powodu epidemii koronawirusa zostaną wydłużone „poza termin obowiązywania stanu zagrożenia”.



Rząd potwierdził, że otwarcie granic Hiszpanii dla ruchu turystycznego nastąpi dopiero 1 lipca.

ℹ Nota aclaratoria en relación con la movilidad internacional segura en España, a partir de la finalización de la vigencia del estado de alarma: pic.twitter.com/vJRt2Qav4j — Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (@mincoturgob) June 4, 2020

Komunikat gabinetu Pedra Sancheza pojawia się kilka godzin po tym, jak minister przemysłu, handlu i turystyki Reyes Maroto zapowiedziała otwarcie granic między Hiszpanią a Francją i Portugalią 22 czerwca.

Szefowa resortu zapowiedziała też, że osoby przybywające do Hiszpanii po tym terminie nie będą już zobowiązane do przechodzenia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny.



W czwartek po południu zapowiedź otwarcia granic 22 czerwca zdementował też rząd Portugalii. Gabinet Antonia Costy poinformował, że żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. W poniedziałek szef MSW Portugalii Eduardo Cabrita stwierdził, że władze tego kraju opowiadają się za utrzymaniem zamkniętych granic z Hiszpanią do końca czerwca.



Gabinet Costy wprowadził zakaz ruchu kołowego na dziewięciu punktach granicznych 16 marca. Od tego czasu możliwość przemieszczania się do i z Hiszpanii mają jedynie kierowcy samochodów dostawczych oraz pracownicy zatrudnieni w sąsiednim kraju.

✅ El #Pleno del Congreso autoriza la sexta prórroga del estado de alarma, hasta el 21 de junio, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el #COVID19.



📝 NdP: https://t.co/rD8ff9fTTm pic.twitter.com/uc1AuT1cRf — Congreso (@Congreso_Es) June 3, 2020

