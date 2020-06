Hołownia wyznaczył stanowisko Trzaskowskiemu

Miejsce partii politycznych, również Platformy, która mam nadzieję kiedyś odzyska swoją tą kreatywność i zdolność mówienia, co w Polsce być powinno, a nie tylko czego być nie powinno, jest w Sejmie. (…) Jeżeli zostanę prezydentem, będę współpracował z Rafałem Trzaskowskim jako z premierem sensownego rządu – powiedział w czwartek na antenie TVN24 kandydat na prezydenta Szymon Hołowna.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Hołownia przyznał, że osobiście „nie ma nic do Rafała Trzaskowskiego”, ale nie chce powrotu „Platformy w tym kształcie”. – A Rafał Trzaskowski to Platforma Obywatelska w tym kształcie, w którym jest, i tak naprawdę cofnięcie nas do całej tej debaty walki Platformy z PiS – ocenił Hołownia.

