„Największy transport humanitarny w dziejach III RP”. Na Białoruś

Pięć milionówn maseczek, 250 tys. litrów płynu dezynfekującego, 30 respiratorów i 21 tys. opakowań leków przekazała Białorusi Polska. Konwój z pomocą wyruszył w czwartek z Warszawy. – Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – powiedział dziękując za wsparcie ambasador Białorusi w Polsce Władimir Czuszew.

35 pojazdów łącznie, w większości ciężarówek Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej konwojowanych przez policję jedzie w kierunku granicy z Białorusią. Celem jest Mińsk i Grodno. Konwój jest tak duży, że aby zapewnić sprawny przejazd, został podzielony na pięć kolumn.



Na ciężarówki, na których znajdują się wielkie napisy w języku białoruskim i polskim informujące, że jest to pomoc z Polski, załadowano 1 mln maseczek medycznych, 4 mln maseczek ochronnych, 250 tys. litrów płynu dezynfekującego, 50 tys. fartuchów i kombinezonów, 20 tys. przyłbic oraz 30 respiratorów i 21 tys. opakowań leków.



Wyjazd grupy ratowniczej został zorganizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dziś na Białoruś ���� wyruszył konwój humanitarny z @polskapomoc. W sumie ponad 40 samochodów ciężarowych z 300 tonami sprzętu i środków ochrony.



To bezprecedensowa i największa pomoc, jaką ���� skierowała do państw objętych pandemią koronawirusa.



Więcej��https://t.co/VlAPbmesWR pic.twitter.com/ChrasB87K8 — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ���� (@MSZ_RP) June 4, 2020

– To prawdopodobnie największy transport humanitarny w dziejach III RP – powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk żegnając wyjeżdżających strażaków, pograniczników i policjantów. Wskazał, że choć Polska podobnie, jak wszystkie kraje świata, zmaga się z pandemią, to jednak dzieli się z przyjaciółmi, tym co ma. – To wyraz naszej solidarności – dodał.Zapowiedział, że środki ochronne, sprzęt medyczny i lekarstwa trafią do lekarzy oraz osób najbardziej potrzebujących. Część sprzętu ochronnego i leków jest przeznaczona dla Polaków na Grodzieńszczyźnie.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński ocenił, że wsparcie naszych sąsiadów w potrzebie wpłynie na zacieśnianie relacji między Polską a Białorusią. Wyjaśnił, że dobrosąsiedzkie relacje utrwalają się nie tylko w wyniku rozmów oficjalnych, ale przede wszystkim dzięki bezpośredniej współpracy i pomocy między instytucjami i mieszkańcami obu krajów. Wskazał, że Polska przeznacza coraz więcej środków na pomoc humanitarną, gdyż służy to także budowaniu wizerunku naszego kraju na świecie.



Ambasador Białorusi w Polsce Władimir Czuszew dziękując za dar podkreślił, że jest to szlachetny gest ze strony Polski. Wyraził przekonanie, że sprzęt ochronny i medyczny przyczyni się do pokonania pandemii na Białorusi. Zacytował – jak powiedział – „naszego i waszego Adama Mickiewicza: prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”.



Transport, który wyjechał z Warszawy, był już drugim wysłanym na Białoruś w ramach pomocy humanitarnej.



46 tys. zakażeń



Białoruś ma duży problem z koronawirusem. Ogółem od początku epidemii potwierdzono tam prawie 46 tys. przypadków infekcji Sars-CoV-2. Ministerstwo zdrowia nie podaje danych na temat liczby ciężko chorych pacjentów oraz zastosowania w ich leczeniu respiratorów. Nie ma również statystyki według podziału na regiony.



Trudna sytuacja jest w Brześciu, o czym w środę informowały miejscowe władze. Trwa tam obecnie szczytowa faza epidemii i dziennie do szpitali trafia ponad 100 osób z zapaleniem płuc.