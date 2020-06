99-letni kombatantka AK została majorem. Awans odebrała w swoim ogrodzie

99-letnia kombatantka Armii Krajowej została awansowana do stopnia majora. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Uroczystości odebrania awansu odbyły się w czwartek w jej przydomowym ogrodzie.

Irena Tyman ze Stawigudy awans na stopień majora miała odebrać już wcześniej, ale uroczystości opóźniła epidemia koronawirusa, jak wyjaśnił szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie płk Tomasz Ciechacki.



– Jestem zaskoczona i uważam, że trochę ten major to już za dużo – powiedziała Irena Tyman podczas uroczystości. – Ale jak państwo zdecydowali, to niech już będzie – żartowała.



Irena Tyman urodziła się w Wilnie w 1921 roku. Działalność konspiracyjną zaczęła w 1941 roku. Jako łączniczka miała za zadanie dostarczać broń i amunicję i ukrywać rannych. W Stawigudzie mieszka od 1958 roku.







Ponadto, mianowany na stopień majora został Henryk Krzyszczak. Awans na wyższe stopnie oficerskie otrzymali też inni kombatanci z województwa warmińsko-mazurskiego: Jadwiga Łubniewska, Wanda Bortkiewicz, Lucjan Deniziak i Adam Jaworski. Jak podkreśla Radio Olsztyn, to jedni z ostatnich żołnierzy AK, mieszkający na Warmii i Mazurach, którzy otrzymali awanse na wyższe stopnie oficerskie.



– To jest taka historia, że oni byli przygotowywani już od dziecka – powiedział dla Radia Olsztyn płk Ciechacki. – Te najbliższe pokolenia, czyli ojciec i matka, oni zetknęli się z wojną i te dzieci żyły tą wojną, żyły tym, że trzeba przygotować się, i że trzeba bronić ojczyzny – dodał pułkownik. – Cieszę się, że te osoby jeszcze są, bo oni są świadectwem i wzorem dla nas – podsumował.

