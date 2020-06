Rzecznik Müller o zachowaniu posła PO: „To wykracza poza wszelkie standardy” [WIDEO]

„Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości” – krzyczał przez megafon do redaktora naczelnego portalu tvp.info poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Na takie zachowanie polityka zareagował rzecznik rządu. „To wykracza poza wszelkie standardy” – napisał Piotr Müller.

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski złożył w czwartek w Państwowej Komisji Wyborczej wniosek o rejestrację swego komitetu wyborczego. Wcześniej zbierał podpisy w Warszawie przy stacji metra Politechnika i w drodze do PKW.



Kandydat KO na prezydenta na miejsce zbiórki przyjechał metrem. Tam czekali już na niego m.in. lider PO Borys Budka, sekretarz generalny Platformy Marcin Kierwiński, posłowie KO, m.in. Cezary Tomczyk, Adam Szłapka, Małgorzata Tracz, Aleksandra Gajewska, Jakub Rutnicki oraz liczne grono zwolenników.



Po spotkaniu przy metrze Politechnika Trzaskowski wraz ze świtą przeszedł piechotą pod siedzibę PKW przy ul. Wiejskiej. Po drodze zbierał osobiście podpisy u napotkanych ludzi, m.in. pod listą poparcia dla Trzaskowskiego podpisała się ekspedientka z jednego ze sklepów nieopodal stacji metra, a także starszy mężczyzna, który mówił, że jest kombatantem i dziękował Trzaskowskiemu za wsparcie dla tego środowiska.



Ekipie Trzaskowskiego towarzyszyli licznie dziennikarze, którzy wpadali na siebie. Doszło do przepychanek między politykami KO a dziennikarzami TVP Info, przede wszystkim szefem portalu tvp.info Samuelem Pereirą.



Podczas marszu poseł PO Cezary Tomczyk przez megafon krzyczał do ucha dziennikarza: „Prosiłbym o zachowanie bezpiecznej odległości”. Inny poseł KO, Adam Szłapka, popchnął Pereirę. Politycy drwili przy tym z naczelnego portalu. Jeden z uczestników marszu zaczął go szarpać.



Na zachowanie posła Tomczyka uwagę zwrócił rzecznik rządu. „Możemy się różnić, możemy spierać. Możemy krytykować polityków, jak również nie zgadzać się z opiniami dziennikarzy, ale okazujmy sobie minimum szacunku. Zachowanie Cezarego Tomczyka wobec Samuela Pereiry wykracza poza wszelkie standardy. Przykro, że zachowuje się tak były rzecznik rządu” – napisał.

Możemy się różnić, możemy spierać. Możemy krytykować polityków, jak również nie zgadzać się z opiniami dziennikarzy, ale okazujmy sobie minimum szacunku.

Zachowanie @CTomczyk wobec @SamPereira_ wykracza poza wszelkie standardy. Przykro, że zachowuje się tak były rzecznik rządu. — Piotr Müller - rzecznik rządu (@PiotrMuller) June 4, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Rafał Trzaskowski, kiedy rozpoczynał swoją nieoficjalną kampanię prezydencką, zapowiedział likwidację m.in. TVP Info. Groził dziennikarzom, którzy zadawali mu pytania. „Śpieszcie się zadawać pytania z TVP Info…” – mówił wtedy.