Trzaskowski po kaszubsku uderza w rząd. Mieszkaniec Kartuz: Kategoryczny sprzeciw [WIDEO]

Potrzebna jest nowa solidarność w czasach, gdy rządzący próbują obrażać wszystkie mniejszości, próbują nas dzielić i piętnować – mówił w Gdańsku po kaszubsku kandydat PO na prezydenta. Rafałowi Trzaskowskiemu odpowiedział rodowity mieszkaniec Kaszub. – Kategorycznie sprzeciwiam się tym słowom – stwierdził zaznaczając, że rząd i prezydent podejmują działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

Rafał Trzaskowski kontynuując kampanię wyborczą odwiedził dziś Gdańsk, gdzie przemówił po kaszubsku. – Kochani Kaszubi, od stu lat odgrywacie wielką rolę w naszym kraju. Chciałbym, żebyście czuli się pełnoprawnymi obywatelami – mówił kandydat PO.



– Musimy się troszczyć o naszych współobywateli. Potrzebna jest nam nowa solidarność w czasach, kiedy rządzący próbują obrażać wszystkie mniejszości, próbują nas dzielić i piętnować obywateli, którzy są tak bardzo dumni ze swojej tradycji – czy to z Podlasia, czy to ze Śląska, czy to tutaj, z Pomorza, choćby z Kaszub – mówił.



Politykowi na takie słowa odpowiedział mieszkaniec regionu, do którego kierował swoje słowa. Nagranie z jego wypowiedzią opublikował na Twitterze poseł PiS z Pomorza Kacper Płażyński. „Trzaskowski zasugerował dziś, że polski rząd gnębi Kaszubów, dzieli Polaków. Proponuję wysłuchać, co o słowach Trzaskowskiego myśli mój kolega z Kartuz, Piotr Małszycki” – napisał polityk.



– Jednoznacznie i kategorycznie sprzeciwiam się słowom prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, które padły w Gdańsku o tym, jakoby Kaszubi byli piętnowani i obrażani. Nie zgadzam się z tymi słowami. Wręcz przeciwnie, obecny rząd i prezydent Andrzej Duda bardzo dużo robią dla małych grup etnicznych i mniejszości narodowych, takich jak Kaszuby. W ostatnim czasie mogliśmy zauważyć aktywność prezydenta Andrzeja Dudy w udziale stulecia zaślubin polski z morzem w Pucku (…) To nie tylko moje zdanie, ale zdanie wielu braci Kaszubów – mówi na nagraniu Kaszub.

Pan @trzaskowski_ zasugerował dziś, że polski rząd gnębi Kaszubów, dzieli Polaków. Proponuję wysłuchałać co o słowach Trzaskowskiego myśli mój kolega z Kartuz, Piotr Małszycki, Kaszuba.#TrzaskowskiNieDzielPolaków https://t.co/PQ1QF5DuV5 pic.twitter.com/4T4XL96FcW — Kacper Płażyński (@KacperPlazynski) June 4, 2020

