Prezydent: To ja zaproponowałem premierowi, aby postawił wniosek o wotum zaufania

Dzisiaj, przed kilkoma godzinami, pan premier Mateusz Morawiecki postawił w sejmie wniosek o wotum zaufania dla rządu Zjednoczonej Prawicy. Postawił ten wniosek, ponieważ ja mu to zaproponowałem. (…) Nigdy jeszcze żadna władza nie miała tak silnej i tak potężnej legitymacji. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj ta legitymacja została potwierdzona do tego, że ta polityka jest polityką słuszną – mówił w czwartek w Chełmie (woj. lubelskie) prezydent Andrzej Duda.

Sejm w czwartkowym głosowaniu udzielił wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego; o wyrażenie wotum wystąpił sam premier. Prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Chełma podkreślił, że premier wystąpił z tą inicjatywą, ponieważ to on mu to zaproponował.



Andrzej Duda podkreślił, że rząd Zjednoczonej Prawicy dostał wotum zaufania po raz kolejny, ponieważ wcześniej dostał je od obywateli w wyborach parlamentarnych jesienią 2019 r., kiedy obóz Zjednoczonej Prawicy uzyskał samodzielna większość w parlamencie.



– Cieszę się ogromnie, że dzisiaj ta legitymacja została potwierdzona do tego, że ta polityka jest polityką słuszną, prospołeczną, ta polityka jest polityką dobrą, bo Polska potrzebuje ambitnej polityki nastawionej na sprawy społeczne, na człowieka, ale przede wszystkim nastawionej na ambitny rozwój dla człowieka – powiedział prezydent.



Andrzej Duda wspominając poprzednie rządy PO-PSL ocenił, że to „ci, którzy chcą w Polsce, aby dobre zmiany stanęły w miejscu, aby dalej Polska się nie rozwijała, chcą zatrzymać wielkie inwestycje, wcześniej mówili, że Polski nie stać na 500 Plus, na programy społeczne, pozwalali okradać nas rocznie z 50 mld zł z VAT całkowicie bezkarnie”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvp info, pap

– Dzisiaj mówią, że oni będą lepiej rządzić Polską, chociaż nie umieli rządzić nią dla zwykłego obywatela przez osiem lat i mnóstwo ludzi wpędzili w nędzę, chociażby zabierając środki z Funduszu Solidarnościowego, kiedy zrobił się kryzys w 2008 roku. Jak można było prowadzić taką politykę przeciwko ludziom, po to, żeby im potem podwyższyć wiek emerytalny, wbrew protestom, jak śmią dzisiaj mówić o solidarności, skoro byli największymi wrogami solidarności wtedy i skoro „Solidarność” przeciwko nim protestowała, jak śmieją dzisiaj mówić takie rzeczy – powiedział prezydent.Wniosek o wotum zaufania dla rządu poparło 235 posłów PiS; przeciw opowiedziało się 134 posłów KO, 48 posłów Lewicy, 28 parlamentarzystów klubu PSL-Kukiz'15 i 9 posłów Konfederacji. Od głosu wstrzymało się dwóch posłów: Marek Dyduch (Lewica) i Ryszard Galla (niezrzeszony, Mniejszość Niemiecka); nie głosowali dwaj posłowie Konfederacji: Krzysztof Bosak i Robert Winnicki oraz dwaj posłowie klubu PSL-Kukiz'15: Czesław Siekierski i Zbigniew Ziejewski.