Truchła na polach, obok zatrute mięso. Padły bardzo rzadkie okazy ptaków

Na polach w Wielowsi (Wielkopolska) odnaleziono truchła w sumie 30 ptaków, z czego większość to gatunki, które znajdują się pod ochroną. Zwierzęta prawdopodobnie zostały otrute, nieopodal ciał odnaleziono rozrzucone mięso.

Jak poinformowało Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Krotoszynie, od kilku dni na polach odnajdywane są truchła ptaków.



W sumie jest to 30 zwierząt, których ciała zabezpieczono we współpracy z policją. Odnaleziono m.in. kruki, myszołowy i błotniaki oraz bardzo rzadkiego ptaka, występującego w Polsce – kanię rudą, wpisaną do Polskiej czerwonej księgi zwierząt



Wcześniej odnaleziono padłego orła bielika. Nieopodal na polach znajdowało się porozrzucane mięso, prawdopodobnie zatrute. Teraz sprawę bada policja.





