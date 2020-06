Szef PO i jej kandydat milczą ws. Antify. „To zachęca do dewastacji” [WIDEO]

Przewodniczący PO Borys Budka i kandydat tej partii na prezydenta Rafał Trzaskowski nadal nie chcą zająć stanowiska ws. działań Antify w USA. – Brak opinii w tym przypadku zachęca inne osoby, żeby dewastować pomniki również w Polsce. Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy i on powinien stanąć razem z polskim rządem i potępić tego typu sytuację na świecie. Jeżeli nie ma reakcji, to życie nie znosi próżni. Pojawiają się osoby, które są w jakiś sposób w stanie to akceptować, aprobować – powiedział nam poseł PiS Norbert Kaczmarczyk.

Bijatyki na ulicach, podpalenia samochodów i włamania do sklepów – tak wyglądały protesty m.in. Antify w Stanach Zjednoczonych po uduszeniu czarnoskórego mężczyzny przez policjanta. Zniszczono pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie, choć polski generał przekazał część majątku na uwolnienie czarnoskórych niewolników. Wczoraj napis „Black Lives Matter” („życie Czarnych się liczy”), nawiązujący do protestów za oceanem, pojawił się na warszawskim pomniku Kościuszki.



Trzaskowski w poniedziałek nie chciał oceniać działań Antify. – Ja się nie zajmuję Stanami Zjednoczonymi. Ja się zajmuję Polską, Warszawą i powiązaniami Warszawy z Nadarzynem – mówił. Zapytaliśmy więc dzisiaj, czy już zapoznał się z sytuacją w Stanach Zjednoczonych. – Zapraszam na konferencję – odparł. Na konferencji nie miał jednak czasu, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania. O poparcie lub potępienie Antify poprosiliśmy więc przewodniczącego PO Borysa Budkę. – Chłopie … weź przestań – usłyszeliśmy.



– Ja przypomnę, że Trzaskowski zadeklarował pomoc w odnowieniu pomnika w Waszyngtonie, który został zniszczony. Trzeba też takie rzeczy widzieć, a jak widać media publiczne takie rzeczy raczej przemilczają – bronił Trzaskowskiego poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.

Zwróciliśmy uwagę, że Trzaskowski skontaktował się w tej sprawie z ambasador Stanów Zjednoczonych już po naszych pytaniach o Antifę. – To już takie szukanie dziury w całym. Jest deklaracja takiej pomocy. Myślę, że ona jest odpowiednia i jak najbardziej dojrzała – stwierdził Suchoń.



W ocenie parlamentarzysty KO za oceanem protestują różne środowiska, nie tylko Antifa. Suchoń nie widzi też związku między dewastacją pomnika w Warszawie a wypowiedziami polityków. – To jest akt zwykłego wandalizmu i moim zdaniem łączenie tego z jakimkolwiek politykiem jest absolutnie nieuprawnione. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że takie bardzo pobłażliwe traktowanie na przykład osób wieszających portrety europosłów na szubienicach przez wymiar sprawiedliwości pod kierownictwem Ziobry powoduje, że w przestrzeni publicznej rodzi się pewna pokusa u niektórych osób przekraczania pewnych granic – przekonywał.



– Kandydat na prezydenta głośno milczy w sprawie rozrób, zniszczeń, dewastacji w USA. Następnego dnia, jak widać, niektórzy traktują to jako zapalenie „zielonego światła” do takich działań w samej Warszawie. W efekcie ta spirala się nakręca. To jest brak odpowiedzialności pana Trzaskowskiego, który w gruncie rzeczy ponosi w ten sposób polityczną i moralną odpowiedzialność za tą dewastację pomnika w Warszawie i za to, co może się zdarzyć. Ten dżin z butelki się rozlewa i to może grozić przenoszeniem tego wandalizmu w Ameryce na warunki polskie – ocenił eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.



– Rafał Trzaskowski i cała Platforma Obywatelska od pewnego czasu ma narrację kampanii wyborczej hejtowej, takiej mocnej i krzykliwej. Zresztą widzieliśmy również, na promocję czego wydaje pieniądze z budżetu Warszawy. Tu jest ta skrajność. Oni idą po skrajność lewicową bardzo mocną i to im się podoba. Wiedzą, że to im przyniesie pewien efekt wyborczy. W jakiś sposób nawet podżegają do tego, bo nie tylko nic się nie wypowiadają na ten temat, ale to im pasuje – skomentował poseł PiS Robert Telus.