Sprawa prof. Budzyńskiej i przesłuchania studentów. „HFPC nie zna okoliczności”

Wszczynanie postępowania karnego w związku z wątpliwościami słuchaczy i słuchaczek co do jakości przekazywanych przez wykładowców i wykładowczynie treści wydaje się być znacznym nadużyciem i może mieć charakter zastraszający – twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka, komentując przesłuchania studentów, w związku ze sprawą prof. Ewy Budzyńskiej. – Stanowisko HFPC zostało wydane bez zapoznania się z okolicznościami sprawy – komentuje dla portalu tvp.info mec. Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris, stowarzyszenia, które reprezentuje Budzyńską.

Uniwersytet Śląski prowadzi postępowanie dyscyplinarne w sprawie dr hab. Ewy Budzyńskiej, po skargach studentów ws. „narzucania im własnego światopoglądu”; obecnie postępowanie zawieszono z powodu epidemii.



W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia ws. przesłuchań studentów uczelni, prowadzonych przez policję – z udziałem prawnika ze stowarzyszenia Ordo Iuris.



Policyjne przesłuchania są związane z zawiadomieniem dotyczącym domniemanej próby pomówienia dr hab. Ewy Budzyńskiej. Według informacji policji, zawiadomienie o możliwości popełnienia takiego przestępstwa złożyła w styczniu osoba prywatna, nie mająca związku ani z wykładowczynią, ani ze studentami.



Na fakt przesłuchań zareagowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. „Trzeba uznać, że podejmowane wobec studentów i studentek działania godzą w podstawowe zasady wynikające z wolności dyskusji i sporów naukowych, co przyczynia się do naruszenia zasady autonomii uczelni. Wszczynanie postępowania karnego w związku z wątpliwościami słuchaczy i słuchaczek co do jakości przekazywanych przez wykładowców i wykładowczynie treści wydaje się być znacznym nadużyciem i może mieć charakter zastraszający. Niewątpliwie konflikt ten powinien przede wszystkim zostać rozstrzygnięty na szczeblu akademickim, nie zaś w pokojach przesłuchań komendy policji” – napisano w oświadczeniu.

W oświadczeniu przesłanym portalowi tvp.info prezes Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski komentując stanowisko HFPC ocenił, że „zostało ono wydane bez zapoznania się z okolicznościami sprawy”.



Dalej wskazał, że eksperci Fundacji „popełnili podstawowy błąd, polegając wyłącznie na stanowisku Uniwersytetu Śląskiego, który jest stroną sporu dyscyplinarnego z prof. Ewą Budzyńską”. Przypomina też, że rzecznik dyscyplinarny skierował wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej nagany wobec Budzyńskiej „za wygłoszenie wykładu poświęconego percepcji rodziny w kulturze chrześcijańskiej w ramach kursu, na którym omawiano również pozycję rodziny w judaizmie, islamie i kulturze chińskiej”.



„Niedopuszczalna ingerencja rzecznika dyscyplinarnego UŚ w konstytucyjnie chronioną wolność akademicką i dopuszczenie się aktu cenzury wobec prof. Ewy Budzyńskiej wywołało nie tylko oburzenie społeczne wyrażone w dziesiątkach tysięcy podpisów pod petycją w obronie Pani Profesor, ale spotkało się ze sprzeciwem Solidarności UŚ, wyrazami zatroskania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który objął postępowanie nadzorem rzecznika dyscyplinarnego ministra, a nawet z jasnym głosem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca” – napisał mecenas.



W ocenie prawnika w toku całego postępowania dyscyplinarnego doszło też do uchybień – świadkowie mogli zapoznawać się z treścią zeznań innych świadków.

„W toku całego tego postępowania Helsińska Fundacja Praw Człowieka nie zwróciła się do Pani Profesor ani jej pełnomocników, aby wysłuchać drugiej strony sporu. Eksperci Fundacji nie stanęli także w obronie wolności akademickiej tłumionej bezpodstawnym postępowaniem dyscyplinarnym. Nie odpowiedzieli się także po stronie wieloletniej wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego, którą ideologicznie motywowane naciski ze strony władz uczelni zmusiły do rezygnacji z pracy dydaktycznej” – pisze mecenas.



Dodaje, że HFPC takim stanowiskiem wpisała się „w nierzetelne przedstawienie istoty dochodzenia prowadzonego przez policję”. „Sprawa karna nie dotyczy bowiem studentów UŚ, którzy występują w niej jedynie w roli świadków. Stanowisko Fundacji nie wspomina także, że Pan Profesor Ewa Budzyńska ma w tym postępowaniu status osoby pokrzywdzonej i prawo do reprezentacji przez pełnomocnika, w tym przypadku reprezentujących ją prawników Ordo Iuris. Nie wydaje się, aby celem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka powinno być podważanie prawa pokrzywdzonego do udziału jego pełnomocnika w czynnościach dochodzenia” – zauważył.



Podkreślił przy tym, że postępowanie karne nie jest prowadzone ani z zawiadomienia prof. Ewy Budzyńskiej, ani z zawiadomienia jej pełnomocników czy Instytutu Ordo Iuris. „Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia czynu z art. 235 kk., to jest fałszowania dowodów lub innych podstępnych zabiegów w toku postępowania dyscyplinarnego. Przedmiot postępowania dotyczy zatem nie studentów, którzy nie mają się czego w jego toku obawiać, lecz oczywistych nieprawidłowości w czynnościach organów dyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego” – zaznacza.

Po doniesieniach dotyczących przesłuchań studentów Komenda Miejska Policji w Katowicach zapewniała w oświadczeniu, że czynności prowadzone są zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, z zachowaniem procedur dotyczących m.in. przesłuchania świadków i udziału pełnomocnika osoby pokrzywdzonej. Strony uczestniczące w czynnościach są poinformowane o swoich prawach, obowiązkach, a także przyczynie wezwania. Zarówno Ewa Budzyńska, jak i wezwani wówczas studenci byli w tej sprawie przesłuchani jako świadkowie.



Rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego zarzucił Ewie Budzyńskiej m.in., że „formułowała wypowiedzi w oparciu o własny, narzucany studentom światopogląd o charakterze wartościującym, stanowiące przejaw braku tolerancji wobec grup społecznych i ludzi o odmiennym światopoglądzie, nacechowane wobec nich co najmniej niechęcią, w szczególności wypowiedzi homofobiczne, wyrażające dyskryminację wyznaniową, krytyczne wobec wyborów życiowych kobiet dotyczących m.in. przerywania ciąży”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Nagłośnienie przed kilkoma miesiącami sprawy dr Ewy Budzyńskiej wywołało reakcje w przestrzeni publicznej. Przedstawiciele Centrum Życia i Rodziny przekazali rektorowi Uniwersytetu Śląskiego ponad 33 tys. podpisów poparcia dla jej postawy.Ówczesny minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, aby – jak mówił – gwarantować wolność wyrażania poglądów na uczelniach i w instytucjach naukowych lepiej, niż dotychczas.Wystąpienia w obronie prof. Budzyńskiej sformułowały m.in. Akcja Katolicka oraz Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim oraz obecny minister środowiska Michał Woś.