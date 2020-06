Policjant przyduszał aresztowanego. Funkcjonariusz trafił na urlop [WIDEO]

Policja z Florydy opublikowała wideo ukazujące policjanta, który przydusza kolanem szyję Afroamerykanina podczas jego aresztowania 18 maja. Jak wyjaśniono, celem udostępnienia nagrania było zachowanie przejrzystości podczas dochodzenia w sprawie zatrzymanego. Mężczyzna nie potrzebował opieki medycznej. Do podobnego zdarzenia doszło 25 maja w Minneapolis, gdzie George Floyd, 46-letni Afroamerykanin zmarł w wyniku przyduszania kolanem. Wywołało to liczne protesty w różnych miastach USA i w innych krajach na całym świecie.

Departament policji w Sarasocie udostępnił nagranie przedstawiające moment zatrzymania 27-latka. Wcześniej wideo z tą samą sceną opublikował w mediach społecznościowych naoczny świadek zdarzenia.



Dzień po aresztowaniu czarnoskórego mężczyzny, funkcjonariusz, który klęczał kolanem na jego szyi trafił na zwolnienie i do tej pory nie wrócił do pracy.



„Po obejrzeniu kilku nagrań, komendant DiPino natychmiast wszczął formalne wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie i kazał oficerowi iść na urlop administracyjny” – poinformowała we wtorek policja.



Jak podano, Afroamerykanin nie wymagał pomocy lekarskiej. Został on oskarżony m.in. o posiadanie amunicji i stawianie oporu policji.

