Trzaskowski skomentował wotum zaufania dla rządu. Jest mu przykro

Jest mi bardzo przykro, że rządzący zamiast cieszyć się dzisiaj świętem, kiedy możemy być dumni z biało-czerwonej, kiedy możemy być razem, znowu używają tego dnia, żeby dzielić, a nie łączyć – powiedział w Gdańsku kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Premier Mateusz Morawiecki złożył w czwartek w Sejmie wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. Ostro skrytykował przy tym opozycję, zwłaszcza Koalicję Obywatelską, której zarzucał „jątrzenie” i „organizowanie festiwalu awantur”. Mówił też, że w czasach rządów PO i PSL wzrosło bezrobocie, ubóstwo, nasiliła się emigracja. Stwierdził ponadto, że teraz Platforma ma „plan Rabieja i Trzaskowskiego, który grozi polskim rodzinom”.



Wystąpienie szefa rządu skomentował w czwartek w Gdańsku prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Przypomniał, że tego dnia przypada 31. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych.



– Dzisiaj 4 czerwca, dzisiaj dzień podniosły, dzień święta. Świętujemy wszyscy, dlatego że ta data pierwszych wolnych wyborów jest dla nas niesłychanie istotna, przede wszystkim dlatego, że to powinien być dzień, w którym wszyscy jesteśmy razem, bo dzięki temu właśnie 4 czerwca w 1989 roku odzyskaliśmy w pełni niepodległą Polskę, zwłaszcza w kolejnych latach – powiedział Trzaskowski.



Dlatego – dodał – jest mu przykro, że „rządzący wybrali sobie akurat taki dzień, by szukać wotum zaufania i robić to w sposób, który przede wszystkim dzieli, a nie łączy”.



– To też pokazuje, w jakim stanie jest w tej chwili ta większość parlamentarna, że musi szukać większości akurat w taki dzień, ale przede wszystkim, że zamiast cieszyć się tym świętem, cieszyć się z takich momentów, jak ten moment dzisiaj, kiedy możemy być dumni z biało-czerwonej i kiedy możemy być razem, to niestety rządzący znowu używają tego dnia, żeby dzielić, a nie łączyć – ocenił prezydent stolicy. – Po ludzku jest mi po prostu bardzo przykro – powtórzył.

źródło: pap, portal tvp.info

Rafał Trzaskowski, kiedy rozpoczynał swoją nieoficjalną kampanię prezydencką, zapowiedział likwidację m.in. TVP Info. Nie mówił wówczas o potrzebie bycia razem, tylko groził dziennikarzom, którzy zadawali mu pytania. „Śpieszcie się zadawać pytania z TVP Info…” – mówił wtedy.