Wymianę Kidawy-Błońskiej zaplanowano? „Plan przygotowywany od wielu miesięcy... Ważny jest efekt”

– Myślę, że generalnie strategia, jaką przyjęła Platforma, to był jednak pewien plan przygotowywany od wielu, wielu miesięcy – powiedział „Polsat News” w Brukseli Donald Tusk. Były premier zbierał tam podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego na prezydenta.

– Później sytuacja z pandemią spowodowała pewien typ improwizacji, ale największe dzieła dokonują się wtedy, kiedy jest i plan, i ta zdolność do improwizowania i zmiany – powiedział Donald Tusk.



– W polityce trochę tak jak w sporcie, chociaż to sprawa ważniejsza wybory prezydenckie niż mecz, liczy się końcowy efekt i wiem, że wszyscy to dobrze rozumieją. Jak mówię wszyscy – myślę tu o pani marszałek Kidawie-Błońskiej, o Radku Sikorskim, który także był gotowy kandydować, o tych wszystkich, którzy wiedzą, że na końcu sukces jest najważniejszy, a nie osobiste ambicje – dodał.



– Kiedy mówię o pewnej strategii, jaką przyjęliśmy wiele, wiele miesięcy temu, pewnym planie, to częścią tego planu było znalezienie optymalnego kandydata – dodał.





