Prezydencki minister o tym, komu będzie przysługiwał dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym maksymalnie na trzy miesiące w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Jego wysokość wynosić będzie 1400 zł miesięcznie. Będzie on przysługiwał osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracy i z którymi została ona w dniu 31 marca rozwiązana lub uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta – powiedział w Sejmie wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha.

Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.



W projekcie zaproponowano również podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 złotych w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni kwota zasiłku miałaby wzrosnąć do 942,30 złotych. Podwyższenie zasiłku planowane jest od 1 września 2020 r.

