Burze z gradem na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem w południowych i centralnych powiatach województw dolnośląskiego i opolskiego.

