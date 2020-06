Chciał oszukać „na policjanta”, ale trafił na byłego funkcjonariusza

Na gorącym uczynku został zatrzymany 16-latek, który próbował oszukać emerytowanego funkcjonariusza policji tzw. metodą na policjanta. Sąd rodzinny i nieletnich zdecydował o tym, że nastolatek najbliższe miesiące spędzi w zamkniętym ośrodku. Sprawa jest rozwojowa, policjanci pracują nad zatrzymaniem współsprawców tego przestępstwa.

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska powiedziała, że do oficera dyżurnego z komisariatu w Gdańsku Wrzeszczu zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że oszuści chcą wyłudzić od niego pieniądze metodą na policjanta.



– 66-latek powiedział dyżurnemu, że cały czas jest z nimi w kontakcie. Okazało się, że niczego nieświadomi przestępcy zadzwonili do emerytowanego policjanta, który z uwagi na swoje doświadczenie dokładnie wiedział, jak ich przechytrzyć – dodała Kamińska.



Oficer dyżurny na miejsce wysłał funkcjonariuszy, którzy dowiedzieli się od pokrzywdzonego o tym, że dzień wcześniej zadzwoniła do niego kobieta. Oszustka tłumaczyła, że jest pracownicą poczty.



Kobieta przekonywała pokrzywdzonego, że ma do niego bardzo dużo listów z banku, ale są źle zaadresowane, bo nie ma numeru budynku. Mężczyzna podał adres i zakończył rozmowę.

#wieszwiecej Polub nas

Następnego dnia do pokrzywdzonego zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że jest policjantem i nawiązał do rozmowy z pracownicą poczty.



Emerytowany policjant od razu zorientował się, że ma do czynienia z oszustem. Dalej rozmawiał z przestępcą, który powiedział mu, że policja będzie robiła zasadzkę na złodziei, a on ma w tej akcji pomóc.



Fałszywy policjant wypytywał pokrzywdzonego o majątek zgromadzony na kontach i kosztownościach. Pokrzywdzony podawał zmyślone kwoty i manipulował oszustem, który kazał włożyć pieniądze i biżuterię w reklamówkę i wyrzucić przez okno. Jednocześnie emerytowany policjant był w kontakcie z prawdziwymi funkcjonariuszami, którzy przygotowywali się do zatrzymania sprawcy.



66-latek zamiast kosztowności do reklamówki włożył stare buty i wyrzucił je przez okno. Kiedy podejrzany przyszedł odebrać łup, został zatrzymany przez policjantów.



– Zatrzymany 16-latek z Bielska-Białej trafił do policyjnej izby dziecka. Sąd rodzinny i nieletnich zdecydował o umieszczeniu go w zamkniętym ośrodku. 16-latek był już w przeszłości zatrzymywany w przeszłości na terenie Polski za tego rodzaju przestępstwa. Usłyszał już m.in. zarzuty za wyłudzenie od starszych osób ponad 120 tys. zł – powiedziała Kamińska.



Policjanci z Gdańska pracują nad zatrzymaniem wspólników nastolatka.