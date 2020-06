Premier: Polska będzie mieć spadek PKB. Najniższy ze wszystkich państw UE

Będzie prawdopodobnie spadek PKB. Spadek najmniejszy wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej – powiedział w czwartek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że w dobie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa wdrożono rządowe programy ukierunkowane na ochronę miejsc pracy. – To rzeczywiście na razie się sprawdza i będziemy robili wszystko, żeby w najbliższych miesiącach sprawdzało się jeszcze lepiej – zapewnił szef rządu.

– Pół miliona przedsiębiorców już otrzymało wsparcie na różne sposoby, ale przede wszystkim przez bezpośrednią dopłatę. Najważniejsze dla mnie jest to, że tarcze ratują miejsca pracy. Będziemy starali się je rozszerzać – powiedział szef rządu.



Morawiecki podziękował także prezydentowi Andrzejowi Dudzie za pomysł i za propozycję legislacyjną dot. dodatku solidarnościowego w wysokości 1400 zł. – To dla niektórych z państwa jest to ściema, a ja powiem, że to jest ratunek dla wielu osób – powiedział premier.



– Jesteśmy tym rządem, który z dumą chce prosić o wotum zaufania. Bo rodzina jest dla nas świętością. Rodzina jest jednym z najważniejszych paradygmatów całej polityki. Po to jesteśmy w polityce, żeby była silna rodzina polska i silne państwo – podkreślił.

#wieszwiecej Polub nas