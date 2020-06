Ukradł 100 piw i prawie wszystkie wypił. Gdy wpadł, miał 4 promile

33-latek nocną porą włamał się do sklepu, skąd wyniósł ponad 100 piw. Kiedy po kilku godzinach zapukali do niego kryminalni okazało się, że jest kompletnie pijany. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli już tylko 20 puszek. Zamroczony trafił do policyjnej celi.

Informację o włamaniu do jednego z dyskontów spożywczych policjanci z Olesna w województwie opolskim otrzymali 1 czerwca rano. Z magazynu zniknęło ponad 100 puszek piwa wartych ponad 300 złotych. Po nitce do kłębka dotarli do sprawcy, którego kilka godzin po włamaniu zastali w mieszkaniu.



– 33-latek był kompletnie pijany. W organizmie miał prawie 4 promile alkoholu – wyjaśnia nam asp. Stanisław Filak z KPP w Oleśnie.



Policjantom udało się odzyskać tylko niewielką część łupu –zaledwie 20 puszek.



Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. – W stanie, w jakim się znajdował wykluczone były jakiekolwiek czynności – mówi policjant. Nie opowiedział też, czy ktoś pomagał podejrzanemu w spożyciu. Po wytrzeźwieniu usłyszał on zarzut kradzieży z włamaniem za które grozi nawet 10 lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do winy.

#wieszwiecej Polub nas

(fot. Policja)