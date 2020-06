Jest przełom w sprawie zaginięcia Madeleine McCann

Powraca niewyjaśniona do tej pory sprawa zaginięcia Madeleine McCann, która zniknęła w maju 2007 roku na jednym z portugalskich wybrzeży. Śledczy badają, czy do porwania mógł przyczynić się Niemiec, który mieszkał nieopodal miejsca, gdzie widziano ją po raz ostatni. Zakładamy, że dziewczynka nie żyje – przyznała prokuratura.

Według Federalnego Urzędu Kryminalnego Niemiec, prokuratura w Brunszwiku prowadzi śledztwo w sprawie 43-letniego Niemca, który był wielokrotnie karany za przestępstwa seksualne na dzieciach.



Mężczyzna – podaje dziennik „Braunschweiger Zeitung" – przebywa teraz w areszcie za zgwałcenie 72-letniej kobiety. Miał on zgwałcić kobietę w miejscowości Praia da Luz na południu Portugalii, gdzie półtora roku później zaginęła Madeleine.



Dziewczynka zniknęła w 2007 roku podczas rodzinnych wakacji. Zaginęła w tajemniczych okolicznościach z pokoju hotelowego, gdy jej rodzice poszli na kolację. Twierdzą, że ich córka została uprowadzona; gdy powrócili do mieszkania, jedno z okien było otwarte.



Śledztwa w tej sprawie wielokrotnie wszczynano i umarzano. W pewnym momencie podejrzenia skierowano na jej rodziców, którzy mieliby ją zabić.



Według niemieckich śledczych podejrzany przebywał w latach 1995-2007 na portugalskim wybrzeżu Algarve, m.in. w domu niedaleko Praia da Luz. Pracował w gastronomii.



Służby próbują znaleźć twarde dowody na powiązanie mężczyzny ze zniknięciem dziewczynki. „Wszystko, czego pragnęliśmy, to znaleźć ją, dowiedzieć się prawdy i wymierzyć sprawiedliwość odpowiedzialnym. Nigdy nie stracimy nadziei na odnalezienie Madeleine żywej, ale cokolwiek się okaże, musimy o tym wiedzieć, bo musimy zaznać spokoju” – mówią jej rodzice.

