Sejm zdecydował. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego

Sejm udzielił wotum zaufania gabinetowi premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu zawnioskował o to w czwartek, po rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak mówił w czasie sejmowej debaty przed głosowaniem, przyszedł czas, by powiedzieć opozycji: „Sprawdzam”. Wniosek poparło 235 posłów, przeciwko było 219. Wstrzymało się dwóch spośród wszystkich 456 obecnych na głosowaniu parlamentarzystów.

Jak uzasadniał swój wniosek premier, w ostatnich dniach rozmawiał z prezydentem, a on zaproponował, „żeby przeciąć ten festiwal awantur”, który – według niego – próbuje urządzać opozycja.



– I żeby po prostu powiedzieć „sprawdzam” – jeżeli macie wystarczającą liczbę głosów, to odwołajcie nas, albo przestańcie jątrzyć, przestańcie judzić, przestańcie wymyślać tematy zastępcze: raz odwoływanie pana premiera Sasina, dzisiaj ministra Szumowskiego. A zapowiadacie odwoływanie pana ministra Ziobry, pana ministra Kamińskiego – mówił premier.



W jego ocenie to są „sztuczki polityczne, które mają przykryć naszą rzeczywistość”. – A rzeczywistość jest taka, że wychodzimy z najgłębszego kryzysu co najmniej od trzydziestu lat. I dajcie nam działać, nie przeszkadzajcie – apelował do przedstawicieli opozycji.



To piąty raz w historii polskiego parlamentu, gdy premier sam składa wniosek o wyrażenie wotum zaufania.

