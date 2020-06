Premier Morawiecki do opozycji: Nauczcie się języka polskich interesów [WIDEO]

Polacy potrzebują dzisiaj przede wszystkim skuteczności, sprawiedliwości, stabilności i działania na rzecz dobra Rzeczypospolitej – mówił szef rządu w Sejmie. Wcześniej zwrócił się o udzielenie jego gabinetowi wotum zaufania. Jak wyjaśnił, to propozycja prezydenta Andrzeja Dudy, który wyszedł z inicjatywą by „przeciąć festiwal awantur i powiedzieć: sprawdzam”. – Mówicie o nauce obcych języków, nauczcie się jednego, najważniejszego języka: języka polskich interesów – powiedział Morawiecki w kierunku ław opozycji.

– Mimo kryzysu dalej będziemy prowadzić Polskę ku ambitnym celom i będziemy to robić, póki starczy sił, póki starczy życia – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki, po czym poprosił Sejm o wotum zaufania dla rządu.



W swoim wystąpieniu ocenił, że przed 2015 r. Polska chorowała na „taką chorobę, którą prezes Jarosław Kaczyński określił »imposybilizmem«”.



– Nic się nie udawało, pamiętacie, nie udawały się duże projekty, nie udawała się polityka społeczna, nie było środków. Jak bezrobotny, to znaczy, że chyba leniwy, więc niech on sobie z tego lenistwa gdzieś sam wychodzi; rolnicy, jak cierpią biedę, to nie radzą sobie najwyraźniej – mówił premier.



Jak zaznaczył, „dzięki drodze, którą utorował prezydent Andrzej Duda, pięć lat temu zaczęliśmy przełamywać ten imposybilizm”. Podkreślił, że dzisiaj grozi nam inna choroba – immobilizm.

źródło: TVP Info, PAP

Zwrócił się też w zdecydowany sposób do posłów opozycji. – Mówicie o nauce obcych języków, nauczcie się jednego, najważniejszego języka: języka polskich interesów. Jak jeździcie za granicę, dbajcie o polskie interesy, a nie walczcie z rządem – powiedział.Morawiecki zarzucił też niektórym samorządowcom, że „nie radzą sobie z dystrybucją środków” z tzw. tarczy antykryzysowej i prosił posłów, by kontrolowali swe samorządy w tym zakresie. – Ciekawe jak to jest, że zwykle nie radzą sobie z tym samorządy z Platformy Obywatelskiej? – zastanawiał się Morawiecki. Dowodził, że dużo lepiej udaje się to samorządowcom z PiS.– Poradziliśmy sobie całkiem nieźle z pandemią koronawirusa, radzimy sobie coraz lepiej z kryzysem gospodarczym, dziś musimy sobie poradzić z pandemią politycznej nieodpowiedzialności – podkreślił szef rządu.