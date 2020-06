Prezydent: Wysłuchałem z satysfakcją wystąpienia premiera

Wysłuchałem z satysfakcją wystąpienia premiera; kilka dni temu zaproponowałem premierowi, aby wystąpił z wnioskiem o wyrażenie wotum zaufania dla rządu – oświadczył prezydent RP Andrzej Duda. Jak oznajmił, wotum zaufania ma zakończyć ataki opozycji na rząd , który przewidziała pandemii koronawirusa w kraju. – Stan epidemii wymaga konsekwentnego, spokojnego działania w sposób zgodny, aby wprowadzać działania dla ratowania miejsc pracy, aby przedsiębiorcy mogli przetrwać. Cieszę się, że w ostatnim czasie ogromna liczba przedsiębiorców z tego skorzystała – powiedział prezydent.

Prezydent wygłosił oświadczenie po wystąpieniu w Sejmie premiera Mateusza Morawieckiego, który zwrócił się o wotum zaufania dla rządu.



Oznajmił, że chodziło o to, „aby zakończyć i przeciąć ten proces, w którym de facto rządowi i większości parlamentarnej przeszkadza się w działaniach, które mają prowadzić do zakończenia epidemii koronawirusa, a w każdym razie stworzenia warunków całkowicie bezpiecznych dla życia i zdrowia Polaków, jak również do tego, by w sposób sprawny, konsekwentny walczyć ze skutkami kryzysu gospodarczego”.



Według prezydenta stan pandemii „wymaga – po to, żeby ratować polska gospodarkę – konsekwentnego, spokojnego działania” dla przetrwania pracodawców i ratowania miejsc pracy.

Duda wyraził satysfakcję, że wielu przedsiębiorców skorzystało z rozwiązań, które – jak dodał – pozwoliły utrzymać 2 mln, a prawdopodobnie 3 mln miejsc pracy.

– Chciałem, żeby podczas wystąpienia w Sejmie premier przedstawił efekty działań rządu podejmowanych w związku z epidemią i porównał rządy PO-PSL z obecnymi – powiedział dalej prezydent.



Zwrócił uwagę, że podczas rządów PO-PSL walka z kryzysem odbywała się kosztem słabszych, „którzy mają trudniejszą sytuację, nie mają siły przebicia, nie są elitami, finansowymi przede wszystkim”.



Podkreślił, że przez ostatnie cztery lata była prowadzona zupełnie inna polityka, ukierunkowana na sprawy społeczne i wsparcie dla rodziny.



– To była także polityka bardzo ambitna, polityka bardzo ambitnych planów gospodarczych, planów inwestycyjnych, które w części już są zrealizowane, które są nadal realizowane i które są zaplanowane – mówił prezydent. Wymienił m.in. Centralny Port Komunikacyjny i budowę kanału na Mierzei Wiślanej.



– Rozwijanie takich inwestycji jest warunkiem, by Polska mogła się rozwijać, także w przyszłości. Chciałbym ogromnie, aby te inwestycje były realizowane. Chcę być patronem tych inwestycji i wierzę, że będę patronem tych inwestycji, że będę mógł dopilnować, aby rząd Zjednoczonej Prawicy te inwestycje zrealizował – oświadczył.



Dodał, że to ważne, aby spełnić obietnice złożone pięć lat temu i wcześniej. Zadeklarował, że razem z rządem będzie dbał o równy rozwój kraju.