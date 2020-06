W północnej Norwegii w mieście Alta osunęła się ziemia i zabrała do morza kilka domów. Do zdarzenia doszło 3 czerwca po południu. Do tej pory nie ma doniesień o poszkodowanych. W internecie pojawiło się nagranie z incydentu.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m — Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020

