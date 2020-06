Możliwe będą dwie formy głosowania w wyborach prezydenckich

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała, że w wyborach prezydenckich 28 czerwca wyborcy sami zdecydują, w jaki sposób chcą oddać swój głos. Możliwe są dwie formy głosowania: tradycyjna, w lokalach wyborczych, i powszechne głosowanie korespondencyjne na wniosek.

Termin złożenia wniosku do udziału w wyborach korspondencyjnych upłynie 16 czerwca.



– Wniosek składa się do urzędu gminy, który znajduje się w spisie wyborców. Wyborcy, którzy dopisali się do spisu wyborców, to w tym miejscu będą mogli taki zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosić. (…) Jeśli taki wniosek będzie kompletny, to zostanie przygotowany pakiet wyborczy – powiedziała szefowa KBW.



– Zgłoszenie musi nastąpić w formie pisemnej, ustnej bądź poprzez platformę ePUAP – dodała.



Wyborcy otrzymają pakiety wyborcze do skrzynek. Dostarczone zostaną najpóźniej do 23 czerwca.



– Jeśli takiej skrzynki nie posiadają bądź skrzynka nie spełnia wymogów, operator wyznaczony, czyli Poczta Polska, pozostawi informację w drzwiach i wyborca będzie miał maksymalnie jeden dzień na to, żeby odebrać taki pakiet wyborczy we wskazanym w tym zawiadomieniu urzędzie pocztowym – powiedziała szefowa KBW.



Przy oddawaniu koperty wyborca musi włożyć kartę do głosowania do koperty. – Koperty, które nie zostaną zaklejone, nie będą brane pod uwagę, taki głos nie będzie mógł być zaliczony – zaznaczyła Pietrzak.

