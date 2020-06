Piwo grozy. Są ofiary śmiertelne

10 mężczyzn zatruło się piwem własnej prokcji, sześciu z nich zmało – podają media w RPA. Tamtejsza policja wszczęła dochodzenie.

Do zdarzenia doszło w Masiphumelele, miejscowości leżącej nieopodal Kapsztadu. – 10 obywateli Zimbabwe trafiło do szpitala False Bay, gdzie sześciu z nich zmarło – przekazał płk Andre Traut z lokalnej policji.



– Czterech mężczyzn wciąż jest hospitalizowanych, jeden w False, trzech w szpitaul Victorii. Wszczęto dochodzenie w sprawie śmierci ich towarzyszy, ale ta wciąż nie została dokładnie ustalona – dodał oficer.



Media informują, że mężczyźni zatruli się metanolem. Rzecznik służb medycznych Prowincji Przylądkowej Zachodniej Natalie Watlington potwierdziła te doniesienia.



– Apelujemy o unikanie konsumowania trunków własnej roboty, które mogą zawierać metanol jako substytyt alkoholu, co może zagrażać zdrowiu i życiu – oświadczyła.

#wieszwiecej Polub nas