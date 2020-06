Niemcy chcą wzmacniać gospodarkę. 130 mld euro na pakiet pomocowy

Koalicja SPD, CDU i CSU uzgodniła pakiet stymulacyjny dla niemieckiej gospodarki, który ma pomóc przedsiębiorcom pokonać kryzys wywołany epidemią. Główne punkty programu to obniżka podatku VAT, wsparcie dla rodzin, więcej pieniędzy dla powiatów, gmin i miast.

Wartość pakietu to 130 mld euro. Eksperci podkreślają, że głównym punktem jest obniżka z 19 do 16 proc. podatku VAT. Ma ona obowiązywać od 1 lipca do 31 grudnia tego roku.



Znajdujące się w trudnej sytuacji gminy otrzymają pomoc federalną. Rodziny dostaną jednorazowo 300 euro na każde dziecko.



Przeznaczono dodatkowe 25 mld euro na pomoc dla małych i średnich firm zagrożonych bankructwem. Rząd obiecał ratować między innymi niemieckie lasy i przemysł drzewny oraz kolej.



Jak twierdzi minister gospodarki, pakiet pomocowy wprowadzi Niemcy na ścieżkę szybkiego i zrównoważonego rozwoju. Program chwalą przedstawiciele małych i średnich niemieckich przedsiębiorstw, a także lokalnych władz.

