Sędziowie w Gdańsku i Świdnicy nie wydali akt RPD. Będzie postępowanie dyscyplinarne

Sędziowie w Gdańsku i Świdnicy odmówili mi udostępnienia akt spraw rodzinnych dzieci. Wprost naruszyli tym ustawę, dlatego wystąpiłem do rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec nich – poinformował rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

Rzecznik uważa, że „prawo do przejrzenia akt spraw rodzinnych gwarantuje rzecznikowi ustawa o rzeczniku praw dziecka i z reguły wszyscy sędziowie do tej pory tego prawa przestrzegali”. Jak jednak poinformował, dwoje sędziów z Gdańska i Świdnicy odmówiło mu udostępnienia akt, wprost naruszając tym ustawę.



Jedna ze spraw, o której akta wystąpił RPD, dotyczy obywatela Szwecji – Sama S., który wyjechał z synem Jackiem do Polski, bo nie zgadzał się z postępowaniem szwedzkiej opieki społecznej. Chłopiec w zeszłym roku został umieszczony w tzw. rodzinie zastępczej, a on nie mógł odzyskać dziecka, choć nie odebrano mu praw rodzicielskich. Po jego wyjeździe z dzieckiem ze Szwecji, tamtejszy wymiar sprawiedliwości wystawił za Samem S. Europejski Nakaz Aresztowania w związku z podejrzeniem porwania syna.



Po zatrzymaniu Szweda w Polsce sąd w Gdańsku zadecydował o umieszczeniu jego syna w placówce opiekuńczej. Wobec Sama S. zastosowany został zakaz opuszczania kraju i dozór policji. Ojciec walczył, by odzyskać syna. Chłopiec ostatecznie wrócił pod jego opiekę.

– Uważam taką postawę sędziów nie tylko za złamanie przepisów, ale przede wszystkim za niebezpieczny precedens, godzący w ustrój państwa oraz zasady demokracji i sprawiedliwości – przekonywał Pawlak. Wyraził opinię, że takie postępowanie zagraża bezpieczeństwu dzieci i łamie ich elementarne prawa obywatelskie.

Dlatego – powiedział – „wystąpiłem do rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec tych dwojga sędziów, którzy odmówili mi udostępnienia akt spraw rodzinnych dzieci”.



– Trzeba wyciągnąć wobec nich konsekwencje dyscyplinarne, to konieczne dla wzmocnienia zasad państwa prawa – wskazywał Pawlak.



Jednocześnie poinformował, że wystąpił także do prezesów wszystkich sądów apelacyjnych w Polsce, aby zwrócili uwagę sędziom na obowiązujące prawo i obowiązek udostępniania rzecznikowi akt na jego żądanie.