Były gwiazdor niemieckiej piłki: Lewandowski ma obsesję na punkcie goli

Dieter Mueller uważa, że Robert Lewandowski jest jednym z najbardziej kompletnych piłkarzy w świecie. – A na punkcie zdobywania goli ma wręcz obsesję – chwalił Polaka dwukrotny król strzelców Bundesligi.

Były napastnik, 66-letni dziś Dieter Mueller wierzy, że polski snajper Bayernu Monachium jest w stanie poprawić rekord Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 zdobył 40 goli. Lewandowski ma ich w dorobku 29, a do końca rozgrywek pozostało pięć kolejek.



– Będzie o to bardzo trudno, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że on tego dokona – powiedział Mueller.



Były gwiazdor FC Koeln uważa, że Polak jest jednym z najbardziej kompletnych piłkarzy w świecie.



– Świetnie gra głową, jest szybki, atletyczny, strzela tak samo dobrze prawą i lewą nogą, a na punkcie zdobywania goli ma wręcz taką pozytywną obsesję – scharakteryzował „Lewego”.

Dieter Mueller był najlepszym snajperem Bundesligi w sezonie 1976/77, kiedy zdobył 34 bramki. Rok później podzielił się koroną króla strzelców właśnie ze słynnym Gerdem Muellerem, a obaj mieli po 24 trafienia.

– Lewandowski Gerda Muellera zna na pewno, ale nie jestem pewien, czy wie, kim ja jestem – przyznał Dieter Mueller.



31-letni kapitan reprezentacji Polski już czterokrotnie został królem strzelców niemieckiej ekstraklasy, ale jego największy dorobek to 30 goli w rozgrywkach 2015/16. To osiągnięcie może wyrównać bądź poprawić w sobotnim spotkaniu w Leverkusen z Bayerem.



Od 1977 r. i 34 trafień Dietera Muellera żaden napastnik nie zdobył tylu goli w jednym sezonie.



W piątek w Niemczech ukaże się biografia urodzonego w Offenbach piłkarza pt. „Moje dwa życia”.



– Chciałem na wszystko spojrzeć z dystansu jeszcze raz i wspomnieć kilka osób – tłumaczył Dieter Mueller, który musiał się zmierzyć m.in. ze śmiercią 16-letniego syna. Dziś 12-krotny reprezentant Niemiec prowadzi szkółkę piłkarską.