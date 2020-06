Błaszczak: Obecność wojsk USA to wyraz zaufania

Obecność wojsk USA w Polsce mimo pandemii to wyraz zaufania, wspólne ćwiczenia to dowód bliskiej współpracy – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, inaugurując amerykańsko-polskie ćwiczenia Defender-Europe 20 Plus na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Szef Obrony Narodowej podziękował wojskom amerykańskim za obecność w Polsce mimo epidemii koronawirusa.



Przypomniał ponadto, że od początku epidemii w Polsce codziennie kilka tysięcy żołnierzy bierze udział w działaniach, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



– Codziennie w czasie, kiedy ta akcja miała swój najszerszy charakter, brało udział prawie 10 tys. żołnierzy. Dzisiaj jest już to 6,7 tys., ale podkreślam, że zawsze wojsko polskie oprócz niesienia pomocy potrzebującym, oprócz uszczelniania polskich granic było gotowe do tego, aby stać na straży bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa państw sojuszu północno-atlantyckiego, bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO – podkreślił.



Błaszczak zaznaczył, że bezpieczeństwo Polski jest większe ze względu na aktywność prezydenta Andrzeja Dudy oraz zwierzchnika sił zbrojnych. – Rezultatem właśnie dwóch deklaracji podpisanych przez prezydenta Andrzeja Dude i prezydenta Donalda Trumpa jest formuła stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce – mówił.



Dodał, że Polska jest bezpieczniejsza, bo relacje polsko-amerykańskie są silniejsze.





źródło: TVP Info, PAP, IAR

Szef MON oglądał już między innymi pokonywanie przez żołnierzy przeszkody wodnej na jeziorze Zły Łęg. Odbył się także briefing dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej oraz dowódcy 2. batalionu piechoty zmotoryzowanej.