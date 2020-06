Szczerski: Zdaniem prezydenta rola więzi transatlantyckich będzie rosła

Prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w zorganizowanej w USA wideokonferencji o skutkach pandemii, wyraził przekonanie, że przy ich przezwyciężaniu będzie rosła rola więzi transatlantyckich – powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Prezydent wziął udział w wideokonferencji „Managing the Effects of the Coronavirus Pandemic in the Transatlantic Community”, organizowanej w Waszyngtonie przez Atlantic Council z udziałem amerykańskich ekspertów i analityków polityki międzynarodowej.



– Zdaniem prezydenta znaczenie więzi transatlantyckiej będzie rosło w ramach międzynarodowej polityki w kontekście przezwyciężania globalnych skutków pandemii – podkreślił Krzysztof Szczerski.



Zwrócił też uwagę, że „było to kolejne w ciągu ostatnich pięciu lat spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy w tym gronie przygotowane dzięki współpracy z Radą Atlantycką”.



– W dyskusji prezydent podkreślał trzy obszary, które jego zdaniem będą miały znaczenie dla skutecznego przezwyciężenia skutków obecnej pandemii – powiedział Szczerski.

Jak przekazał Szczerski, Andrzej Duda wskazał na „duże inwestycje publiczne w celu odbudowy wzrostu gospodarczego i utrzymywania miejsc pracy”; skrócenie łańcuchów dostaw w produkcji przemysłowej, „w tym także zagwarantowanie produkcji podstawowych medycznych materiałów ochronnych, aby w przyszłości uniknąć sytuacji zależności od dostaw zewnętrznych”; oraz na zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji państwa i spokoju społecznego, „tak, aby zapewnić bezpieczeństwo w jego wszystkich wymiarach”.

Jednym z tematów rozmów była też możliwość włączenia relacji transatlantyckich do pięciopunktowego planu współpracy przedstawionego przez prezydenta Dudę w liście do liderów państw europejskich.



– Prezydent podkreślił, że Polska jest i pozostanie rzecznikiem ścisłej współpracy Europy i Ameryki zarówno w kwestiach bezpieczeństwa, jak również współpracy gospodarczej – handlu i inwestycji. Szczególnie istotną płaszczyzną tej współpracy jest Inicjatywa Trójmorza, którą współtworzy Polska, a USA są jej państwem partnerskim – stwierdził Szczerski.



Zaznaczył, że w przyszłym tygodniu odbędzie się podobna dyskusja, tym razem z udziałem liderów opinii z ośrodków eksperckich z krajów Unii Europejskiej.