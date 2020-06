Piotr Duda: Trzaskowski nie ma prawa powoływać się na ideały Solidarności

Promując hasła LGBT, Rafał Trzaskowski nie ma prawa powoływać się na ideały Solidarności – powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda o prezydencie Warszawy, kandydującym z Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta RP.

– Solidarność to nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny. Jeżeli pan Trzaskowski powołuje się na nową solidarność czy w ogóle na solidarność, no to będę powtarzał jak mantra, że nie było pierwszej, drugiej, trzeciej Solidarności i tak samo nie ma starej i nowej Solidarności. Jest jedna Solidarność, a depozytariuszem tej Solidarności jest obecny związek zawodowy, którym mam zaszczyt kierować – mówił w Radiu Gdańsk lider „S”.



W połowie maja Trzaskowski po swojej wizycie na Śląsku mówił m.in., że „w tych nowych czasach potrzeba nowej solidarności, potrzeba nowej polityki, nowego podejścia i trzeba się wspólnie zastanawiać, jak możemy sobie pomóc nawzajem. Jak samorządy z całej Polski mogą pomóc samorządom śląskim”.



– Nie po słowach, ale po czynach ich poznacie. I w tym przypadku mam taką propozycję dla pana Trzaskowskiego, że jeżeli chce się powoływać na solidarność, na te ideały Solidarności, bo prawdopodobnie mu o to chodzi, to najpierw niech zdekomunizuje ulice w Warszawie. Niech więcej czasu poświęci w ratuszu na weryfikację fundacji, która przyznaje środki finansowe. Bo się okazuje, że przyznaje środki finansowe instytucjom, którymi kierują byli agenci Służby Bezpieczeństwa, którzy donosili na chociażby ks. Franciszka Blachnickiego. I to jest sytuacja dla mnie kuriozalna. I najpierw się pan Trzaskowski jako prezydent Warszawy zajmie tymi sprawami, a później niech się powołuje na ideały Solidarności – zaznaczył Piotr Duda.

Przypomniał, że Solidarność opiera się na chrześcijańskim systemie wartości.

– Bo Solidarność rodziła się pod krzyżem. I dzisiaj związek zawodowy Solidarność w swoim statucie ma wartości chrześcijańskie i naukę społeczną Kościoła. I tam nie żadnego miejsca na promowanie ideologii LGBT. A pan Trzaskowski jako prezydent Warszawy to robił. Po prostu nie ma prawa powoływać się na ideały Solidarności – podkreślił.



Duda uważa, że Trzaskowski w przypadku ewentualnego zwycięstwa w wyborach prezydenckich niewiele będzie mógł zdziałać jako głowa państwa.



– Każdy z kandydatów, oprócz Andrzeja Dudy, może mieć najwspanialsze propozycje, ale ich nie zrealizuje, jeżeli nie ma zaplecza politycznego i jeszcze nie ma zaplecza politycznego, które ma większość w parlamencie. Bo może sobie pan Trzaskowski 150 projektów ustaw codziennie wysyłać do Sejmu, to jeżeli Koalicja Obywatelska będzie w opozycji, to nigdy tego nie zrealizuje. Jeżeli pan Trzaskowski mówi, że jest i będzie niezależnym prezydentem, to niech śmieszny nie będzie. Jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej i będzie zawsze uzależniony od swojego zaplecza politycznego, bo inaczej nic nie zrobi – ocenił szef „S”.



Dodał, że prezydent RP nie ma takich prerogatyw, żeby „chociażby mieć możliwość zatrzymania inwestycji dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej”. – Nie ma takich kompetencji, więc to są tylko dyrdymały i czarowanie. Czarusie czarują, a nic z tego wynikać nie będzie – stwierdził.



– Jeżeli nie wygra Andrzej Duda, a wygra inny kandydat, to przez 3,5 roku nie zrobi nic. Ewentualnie może sobie ściągnąć żyrandol, wsadzić do samochodu i jeździć po Polsce i go ludziom pokazywać, bo więcej nic nie zrobi, bo nie ma takich prerogatyw i nie ma zaplecza politycznego, które ma większość w parlamencie – mówił przewodniczący NSZZ „Solidarność”.