Barykada z tirów na A4. Kierowcy zatrzymali 80-latka, który pruł pod prąd

80-letni kierowca przejechał osiem kilometrów pod prąd autostradą A4 zanim zatrzymała go policja. Mężczyzna nie umiał wytłumaczyć, dlaczego jechał na złym pasie. Teraz odpowie przed sądem za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Do nietypowej sytuacji na drodze doszło we wtorek przed południem na małopolskim odcinku autostrady A4 w kierunku Katowic, na wysokości węzła Rudno.



Funkcjonariusze Komisariatu Autostradowego Policji otrzymali zgłoszenie że autostradą „pod prąd” miał jechać samochód Renault Clio. Pojazd przejechał około 8 kilometrów. Dalszą drogę mężczyźnie zablokowali kierowcy tirów.



Okazało się, że prowadzącym pojazd jest 80-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu chrzanowskiego. Nie był w stanie powiedzieć policjantom, z jakiego powodu znalazł się na autostradzie na przeciwnym pasie ruchu.



Policja zatrzymała mu prawo jazdy. Mężczyzna został też ukarany mandatem. Policja skieruje też wniosek do sądu o badanie psychofizyczne mężczyzny.

