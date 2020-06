Podróbki ubrań za ponad milion. Sukces KAS i policji

2 tys. sztuk podrobionej odzieży o wartości ponad 1,1 mln zł zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Białej Podlaskiej i policjanci z Wołomina. Koszulki, buty i torebki znajdowały się na terenie posesji w Raszynie.

„Funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej i Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Wołominie ustalili, że na jednej z posesji w Raszynie może znajdować się odzież z podrobionymi znakami towarowymi. 1 czerwca 2020 r. zabezpieczyli ok. 2 tys. sztuk m.in. bluz, koszulek, spodni, butów i torebek. Ich szacunkowa wartość to ponad 1,1 mln zł” – czytamy w komunikacie na stronie gov.pl.



To kolejna udana akcja przeciwko handlowi podrabianą odzieżą znanych światowych marek, która jest wynikiem dobrej współpracy KAS i policji.



W postępowaniu, prowadzonym przez Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej, została już przesłuchana 44-letnia obywatelka Bułgarii.

