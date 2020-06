Antifa planowała powstanie antyrządowe od miesięcy

Aktywiści skrajnie lewicowego ruchu Antifa zaczęli planować wzniecanie ogólnonarodowej rebelii antyrządowej już w listopadzie, kiedy sezon kampanii prezydenckiej w USA rozpoczął się na poważnie – powiedział jeden z funkcjonariuszy organów ścigania.

Według przedstawicieli amerykańskich organów ścigania i ekspertów ds. Bezpieczeństwa radykalny ruch stał się głównym celem śledczych w wyniku gwałtownych protestów i grabieży w całym kraju po śmierci George'a Floyda w areszcie policyjnym w Minneapolis.



„Działania Antify stanowią poważne zerwanie z długą tradycją pokojowego procesu politycznego w Stanach Zjednoczonych” – powiedział Rich Higgins, były pracownik Rady Bezpieczeństwa Narodowego.



„Ich marksistowska ideologia stara się nie tylko wpłynąć na wybory w krótkim okresie, ale zniszczyć wykorzystanie wyborów jako decydującego czynnika legitymacji politycznej” – dodał.



Były urzędnik Agencji Wywiadu Obronnego Joe Myers powiedział, że „wybory prezydenta Trumpa i rewitalizacja Ameryki stanowią zagrożenie dla nihilistycznych celów Antify”. – Wzniecają przemoc, by wywołać spustoszenie, rozpacz i skierować kampanię Trumpa na porażkę w 2020 r. – stwierdził.



Zdaniem Myers’a Antifa wyraźnie spełnia kryteria uznania go za ruch terrorystyczny i powstańczy.



„Wykorzystuje zorganizowaną przemoc do celów politycznych: niszczenia porządku konstytucyjnego” – powiedział.

