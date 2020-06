Dulkiewicz o niespełnionej obietnicy Trzaskowskiego: Tych liczb jest bardzo dużo

Aleksandra Dulkiewicz w Radiu Zet została zapytana o niespełnioną obietnicę Rafała Trzaskowskiego dotyczącą posadzenia miliona nowych drzew. – Tych liczb jest naprawdę bardzo dużo – odpowiedziała prezydent Gdańska.

– W tym programie Rafał Trzaskowski został przyłapany na kłamstwie. Był pytany przez słuchaczy o to, ile drzew posadzono do 2020 roku. Obiecał w kampanii milion, a okazuje się, że posadzono 150 tys. dodatkowo mówił ze chyba ktoś się przesłyszał – stwierdziła prowadząca.



– Ja akurat nie słyszałam tej wypowiedzi. Powiem tak: myślę, że my wszyscy, prezydenci miast, zarządzający wielkimi budżetami, musimy mieć głowę do liczb, ale tych liczb jest naprawdę bardzo dużo – odpowiedziała Dulkiewicz.





Dulkiewicz zarzuciła prezydentowi @AndrzejDuda kłamstwa .

Red.Lubecka pyta, w którym miejscu A.Duda kłamie.



Posłuchajmy odpowiedzi ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/4fZm6kPJNo — Już tu byłem BAT (@XXXXXXX00128902) June 4, 2020

