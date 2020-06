Polityk się zakiwał. Tak tydzień temu pisał o wyborach

– Wybory 28 czerwca są niemożliwe do przeprowadzenia – grzmiał kilka dni temu Jacek Jaśkowiak. Prezydent Poznania ramię w ramię z Platformą Obywatelską i marszałkiem Grodzkim przekonywali, że głosowania nie da się przeprowadzić i jest to niezgodne z prawem. „Ruszamy ze zbiórką podpisów” – pisze dziś w sieci ten sam polityk. Apeluje o angażowanie się w kampanię i wzięcie udziału w wyborach.

O tym, jak „zabójcze koperty” nagle zamieniono w „bezpieczne listy poparcia” kandydata PO napisano w ostatnich dniach wiele. Narracja partyjna często nie ma wiele wspólnego z logiką i jesteśmy do tego przyzwyczajeni.



To, co zrobił w ostatnich dniach Jacek Jaśkowiak, przybrało jednak niespotykany dotąd wymiar. Gospodarz Poznania w ubiegłym tygodniu wywołał w sieci polityczną burzę. Chcąc nie dopuścić do wyborów 28 czerwca, powoływał się na opinie ekspertów i przekonywał, że zgodnie z konstytucją głosowanie może się odbyć najwcześniej na jesieni.



Dodawał, że koniec czerwca to czas matur i egzaminów ósmoklasistów, więc logistycznie ulokowanie tam komisji obwodowych jest nie do zrealizowania. Pominął przy tym fakt, że wybory organizuje się w weekend (niedzielę), a matury w dni robocze (poniedziałek-piątek).



Chwilę po jego narracji nastąpił jednak przełom. Sondaże zaczęły pokazywać, że Polacy nie chcą dalszego odkładania wyborów, są zmęczeni przeciąganą kampanią i chcieliby wreszcie pójść zagłosować. Już 4 dni później Jaśkowiak zaprosił więc Rafała Trzaskowskiego do Poznania. Wspólnie zorganizowali tam duże wystąpienie i nie wspominali już - tak jak w niedawnym spocie Platformy - że pójście na wybory grozi utratą zdrowia, a nawet życia.



Teraz Jacek Jaśkowiak idzie znów o krok dalej. „Ruszamy ze zbiórką podpisów poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Czasu jest mało, więc wszystkie ręce na pokład. Kartę do zbierania podpisów można pobrać na stronie” – pisze prezydent Poznania. Zachęca więc do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich ogłoszonych na 28 czerwca.



W wyborach, które uznawał za nielegalne, a które ostatecznie przyjmując określone poprawki poparli w Senacie nawet jego partyjni koledzy. Na pytanie gdzie tu konsekwencja, sens i logika, każdy musi odpowiedzieć sobie sam.

Wybory 28 czerwca są niemożliwe do przeprowadzenia. To czas matur i egzaminów ósmoklasistów w szkołach, w których zlokalizowanych jest przecież większość komisji obwodowych. Jako samorządowcy nie weźmiemy odpowiedzialności za organizację wyborów w tym terminie. pic.twitter.com/MbbhTcupYm — Jacek Jaśkowiak (@jacek_jaskowiak) May 26, 2020

