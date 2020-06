Mucha o rządzie: Banda psujów. Trzaskowski - „nową nadzieją”

Kampania będzie o nowej nadziei, haśle „mamy dość” i o tym, że wszyscy jesteśmy zdruzgotani tym, co banda nieudaczników, psujów, zrobiła z naszym państwem – powiedziała w czwartek Joanna Mucha, posłanka Platformy Obywatelskiej.

O najbliższe plany kampanijne kandydata PO Joanna Mucha pytana była w TOK FM.



– Myślę, że kampania będzie o nowej nadziei, haśle „mamy dość”. Na pewno wiele będzie o tym, że wszyscy jesteśmy zdruzgotani tym, co banda nieudaczników, psujów zrobiła z naszym państwem – mówiła.



W jej przekonaniu, to „Rafał Trzaskowski jest osobą, która gwarantuje, żebyśmy zobaczyli prezydenta na potrzeby czasów, które przed nami”. – Nie takiego jak dzisiaj, czyli milczącego, niezależnego – w sensie takim, że nic od niego nie zależy – podkreśliła.



Posłanka PO odniosła się również do wielkich inwestycji publicznych, m.in. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i Mierzei Wiślanej.



– Rozumiem, że w czasach kryzysu potrzebne są wielkie inwestycje, tylko trzeba myśleć o tym, jakie to są inwestycje. Przecież to, co zaproponował PiS to jest dramat, to się kupy nie trzyma. Laik, który przeczyta kilka stron analizy raportu, będzie wiedział, że te inwestycje są kompletnie bez sensu – oceniła.



Joanna Mucha zaznaczyła, że ma wątpliwości czy dodatek solidarnościowy zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę zostanie po wyborach wprowadzony.

#wieszwiecej Polub nas