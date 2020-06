Rzecznik sztabu prezydenta: Mierzymy się z machiną fake newsów i SokuzBuraka

Widzimy, z jaką machiną fake newsów i propagandy mierzymy się po drugiej stronie. Wszystkie SokizBuraka, cały hejt, który wylewa się na pana prezydenta i jego rodzinę, organizowany przez jego konkurentów – temu można się przeciwstawić tylko przez oddolny ruch wsparcia dla głowy państwa – mówił w programie „#Jedziemy” Adam Bielan, rzecznik sztabu Andrzeja Dudy. Odniósł się on też do ostatnich sondaży, które wskazują, że do rozstrzygnięcia wyniku wyborczego potrzebna będzie II tura głosowania.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Europoseł PiS zapowiedział, że w najbliższych dniach prezydent Andrzej Duda będzie miał kilka ważnych wystąpień, z których pierwsze jeszcze w czwartek w Chełmie.



Zdaniem Adama Bielana kampania jest przedłużeniem kadencji prezydenta. Jak przypomniał, Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem, który w trakcie swojej prezydentury objechał wszystkie 380 powiatów w Polsce.



– On nie potrzebuje dzisiaj, tak jak jeden z jego konkurentów, wyjechać poza rogatki Warszawy, żeby zobaczyć, jak wygląda Polska, jak żyją Polacy poza stolicą – powiedział rzecznik sztabu prezydenta, odnosząc się do kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.

Pytany o spadające notowania sondażowe Andrzeja Dudy podkreślił, że widać powrót do sytuacji sprzed epidemii, gdy poparcie dla urzędującego prezydenta także wynosiło nieco ponad 40 proc.



– Wszystkim moim kolegom, którzy zastanawiają się, co oznacza jakiś spadek sondażowy, mówię: to dobrze; wszyscy nasi wolontariusze, działacze w całym kraju będą jeszcze ciężej pracować – ocenił. Jak zaznaczył, potrzeba wsparcia, szczególnie w obliczu nasilającego się hejtu, który – jak stwierdził Bielan – organizowany jest przez konkurentów politycznych.



– Temu można się przeciwstawić tylko przez oddolny ruch wsparcia dla głowy państwa – powiedział.

