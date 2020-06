Fogiel: Wraca Dudabus

Radosław Fogiel poinformował, że wraca Dudabus. – Pan prezydent będzie na jego pokładzie jeździł po Polsce i spotykał się z wyborcami – powiedział wicerzecznik PiS w PR1.

– Będziemy zachowywać wszelkie zasady bezpieczeństwa — poinformował.



– Nie będziemy organizować żadnych wydarzeń, które by łamały zalecenia. Wyciśniemy maksimum z tego, co jest realne, możliwie. Zdrowie jest priorytetowe – dodał.



Jak powiedział wicerzecznik PiS, „kampania rozpoczęła się na nowo”. – Pan prezydent będzie w tej kampanii niezwykle aktywny, będzie z Polakami – powiedział.



Fogiel odparł tym samym zarzuty o braku widoczności prezydenta, które według niego są chybione. – A to, że część kandydatów chce się budować, odnosząc się bezpośrednio do pana prezydenta, nie oznacza, że my mamy grać koniecznie w ich grę – oznajmił Fogiel.

Zdaniem wicerzecznika PiS „Andrzej Duda ma bardzo duże szanse bo jest po prostu dobrym prezydentem”. – Naszych działań nie determinuje to, w którym terminie miałby większe czy mniejsze szanse – oznajmił.– To naprawdę nie jest gra o to, żeby ustawić pionki na szachownicy tak, żeby nasz kandydat wygrał w I turze. Oczywiście walczymy o to zwycięstwo, ale to nie determinuje naszych działań – stwierdził.